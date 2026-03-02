Выпущена новая версия бесплатной консоли администрирования «1С» «Пуск»

Компания «ИТ-Экспертиза» объявила об очередном релизе кроссплатформенной бесплатной консоли администрирования серверов «1С» – «Пуск». В новой версии, получившей номер 1.3, реализован полноценный контроль над пользователями, добавлена поддержка HTTPS, внедрен автоматический таймаут активной сессии, а также исправлены известные баги и улучшена общая стабильность. Обновление уже включено доступно на нашем сайте.

Что нового:

Поддержка HTTPS – доступ к «Пуск» теперь осуществляется по защищенному протоколу, что обеспечивает шифрование трафика и повышает безопасность, особенно при удаленном подключении.

Автоматический выход при бездействии (таймаут) – после заданного периода неактивности сессия автоматически завершается. Таким образом повышается общая безопасность системы. Параметры таймаута задаются администратором и применяются ко всем пользователям, что снижает риск несанкционированного доступа.

Расширенное управление пользователями: редактирование профилей – логин можно изменить прямо в карточке пользователя. Это доступно в контекстном меню, либо двойной клик по записи; безопасное удаление – операция удаления требует обязательного подтверждения. Реализована защита от удаления самого себя, удаления последнего пользователя в системе, либо удаления других супер пользователей. Если возникает ошибка при выполнении этой операции – выводится понятное сообщение, а данные остаются неизменными; управление паролями – новый пароль задается через карточку или пункт «Установить пароль» в контекстном меню. Теперь доступны проверки по политике сложности: длина, регистр, цифры, спецсимволы. Смена пароля требует подтверждения. После изменения пароля старый пароль сразу аннулируется.

Полное логирование – все действия с пользователями (редактирование, удаление, смена пароля) записываются в отдельный log файл с указанием типа операции, целевого пользователя, инициатора, даты и времени. Это повышает прозрачность и упрощает аудит.

Исправление ошибок и общие улучшения – устранены ранее выявленные баги, повышена стабильность интерфейса и общая производительность системы.