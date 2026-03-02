Разделы

В России в 2025 году значительно вырос спрос на платформенные решения

Эксперты проекта Staq провели исследование по изучению спроса на платформенные решения на российском рынке в 2025 г. По данным аналитиков компании, в 2025 г. спрос на платформенные решения в России в общем вырос на 22% по сравнению с 2024 г. При этом отдельные сегменты, связанные с платформенной автоматизацией — ITSM/ESM, low-code и корпоративные облачные решения — росли в диапазоне 15-30% в зависимости от класса решений и модели поставки. Для анализа были использованы данные клиентов Staq. Об этом CNews сообщили представители «Систем ИКС».

Прежде всего, рост спроса на платформенные решения на российском рынке в 2025 г. связан с переходом от точечного импортозамещения к архитектурной трансформации. В 2022-2023 гг. компании решали проблему оперативной замены отдельных зарубежных продуктов. В 2024-2025 гг. фокус сместился на устойчивость, управляемость и прозрачность процессов. Предприятия начали пересматривать ИТ-ландшафт целиком — от эксплуатации до производства. Дополнительными драйверами роста стали: усиление требований к технологической независимости, рост требований к прозрачности производственных и сервисных процессов, необходимость снижения ТСО разрозненных систем, дефицит ИТ-ресурсов и потребность в быстром внедрении изменений.

Аналитики Staq также обратили внимание на структуру спроса. По результатам анализа обращений и проектных инициатив Staq, был зафиксирован качественный сдвиг: компани все реже рассматривают внедрение отдельных систем и все чаще формулируют запрос на построение единой цифровой платформы. Отдельно вырос интерес к решениям, которые объединяют эксплуатацию, сервис и производственный контур. В частности, увеличилось количество проектов, где требуется функциональность уровня MES - управление производственными операциями, контроль технологических режимов, интеграция с оборудованием и анализ производственных показателей.

Государственная политика оказала существенное влияние на структуру спроса. Требования к использованию отечественного ПО для субъектов КИИ, усиление национального режима в закупках и курс на технологическую независимость сформировали устойчивый институциональный тренд. Компании стали не просто заменять решения, а выстраивать архитектуру, соответствующую новым требованиям. В этих условиях выбор отечественной платформы становится стратегически важным решением.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

По данным аналитиков Staq, наиболее ярко спрос на платформенные решения был выражен в таких отраслях, как промышленность и производство, энергетика и инфраструктура, ритейл и распределенные сети, логистика и транспорт. В производственной сфере больше всего были востребованы решения, обеспечивающие контроль технологических режимов, мониторинг оборудования, управление производственными заданиями, управление обслуживанием и ремонтом оборудования, учет операций по сменам и участкам, прозрачность производственных показателей. Энергетические компании стремились в прошлом году цифровизовать управления распределенными объектами, техническим обслуживанием и инцидентами. В ритейле централизация сервисных процессов и контроль SLA на большом количестве объектов стимулировали внедрение единой платформы. В логистике Повышается спрос на цифровое управление парком техники, эксплуатацией и планирование работ.

«В 2026 г. мы ожидаем дальнейшего роста спроса на платформенные решения, причем этот рост будет связан, прежде всего, с глубиной интеграции процессов. Мы видим устойчивый тренд на объединение эксплуатационного, сервисного и производственного контуров в единой цифровой среде. В ближайший год рынок будет развиваться за счет поэтапного масштабирования — от локальных задач к единой цифровой платформе предприятия», — сказал Евгений Гусев, генеральный директор компании «Систем ИКС», разработавшей платформу Staq.

