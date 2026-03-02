НИИТМ открыл новый Центр проектирования

В главном офисе НИИ точного машиностроения (НИИТМ, производитель широкого спектра специального технологического оборудования для микроэлектронной отрасли, входит в группу компаний «Элемент») в Зеленограде начал работу новый Центр проектирования площадью 1,52 тыс. кв. м. Его создание нацелено ускорить полный цикл разработки оборудования — от идеи и инженерных расчетов до создания рабочей конструкторской документации. Благодаря объединению профильных специалистов в одном пространстве взаимодействие между командами станет эффективнее, а сроки реализации проектов сократятся. Об этом CNews сообщили представители

В Центре работает семь ключевых подразделений института. Инженеры, конструкторы, программисты и другие специалисты взаимодействуют напрямую. Сегодня здесь трудятся более 100 сотрудников, включая специалистов новых направлений разработки оборудования: роботизированных систем и ионной имплантации. При этом проект Центра учитывает будущий рост компании – в него заложена возможность разместить еще больше сотрудников, что соответствует стратегии развития кадрового потенциала предприятия.

Пространство спроектировано за счет собственных средств НИИТМ и с учетом современных требований к рабочим зонам: в нем сочетаются отдельные кабинеты, открытые офисные зоны (open space) и переговорные комнаты разного размера. Масштабная модернизация затронула не только интерьер: было обновлено фасадное остекление и полностью заменены все инженерные коммуникации.

В рамках комплексной программы «Развитие электронного машиностроения» институт активно разрабатывает важнейшие импортозамещающие виды оборудования, а новый Центр позволит ускорить эти процессы, повысив скорость и качество создания инновационных решений.

«Основной задачей нового Центра является решение комплексных научных и производственных задач, связанных с проектированием и разработкой оборудования, комплектующих и узлов; созданием программного обеспечения; тестированием и испытанием установок», – сказал генеральный директор НИИТМ Михаил Бирюков.