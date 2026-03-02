MWS AI запускает направление по стратегической и операционной поддержке ИИ-трансформации крупного бизнеса

MWS AI (входит в МТС Web Services) объявляет о расширении портфеля услуг для корпоративных клиентов и запускает направление по ИИ-трансформации для крупного бизнеса. Предложение ориентировано на компании, которые хотят сделать искусственный интеллект стратегическим активом и драйвером устойчивого роста. Об этом CNews сообщили представители МТС Web Services.

Согласно отчету The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 (MIT NANDA), до 95% организаций не получают возврата от GenAI-инициатив, а лишь небольшая доля ИИ-пилотов создает заметную бизнес-ценность. Авторы связывают это прежде всего с подходом к внедрению: многие проекты не масштабируются из-за невыстроенных процессов, отсутствия адаптации ИИ к бизнес-контексту и несоответствия повседневным операционным задачам. Еще одна проблема при масштабировании — не в ИИ как таковом, а в том, что большинство решений не умеют «учиться в работе»: учитывать обратную связь, адаптироваться к реальным задачам и улучшаться.

ИИ-трансформация — это комплекс сервисов, позволяющий компаниям перейти от разрозненных пилотов к управляемому портфелю ИИ-инициатив, выстроенным процессам проверки гипотез и успешному внедрению ИИ-решений с прогнозируемым финансовым результатом. MWS AI выступает единым партнером на всем цикле изменений — от диагностики и разработки стратегии до внедрения, сопровождения и масштабирования решений.

«MWS AI рассматривает внедрение ИИ не как R&D-эксперимент, а как инвестиционную программу с управляемой экономикой и прозрачной моделью возврата вложений. Компания выступает оператором изменений в бизнесе, фокусируется на достижении согласованных с заказчиком KPI и на том, чтобы ИИ-трансформация повышала вероятность и количество успешных внедрений ИИ. Наши эксперты помогают формировать ИИ-культуру, выстраивать защищенный контур работы с данными и внедрять модель «Человек + Цифровой сотрудник» для системной автоматизации и повышения эффективности бизнес-процессов», — отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

Полный цикл ИИ-трансформации включает четыре этапа. На старте проводится оценка зрелости компании: анализ бизнес-процессов, данных, ИТ-архитектуры и управленческой готовности. Это позволяет определить точки роста бизнеса за счет ИИ, а также текущие возможности и ограничения для потоковой работы с инновациями.

Следующий этап — разработка ИИ-стратегии. На этом этапе компания решает, где ИИ нужно внедрять в первую очередь и кто принимает такие решения. Определяются цели ИИ-трансформации, ожидаемые результаты, а также сотрудники, которые отвечают за реализацию стратегии и ее обновление. Также описываются правила согласования и финансирования технологических экспериментов.

Кроме того, формируется первый список ИИ-инициатив и дорожная карта их запуска. Компания определяет основные риски и оценивает возможный финансовый эффект. Отдельно готовится план найма и развития специалистов, а также KPI для руководителей, отвечающих за ИИ-трансформацию.

На третьем этапе компания создает технологическую и организационную основу, чтобы быстро тестировать ИИ-гипотезы, запускать пилоты и затем переводить успешные решения в промышленную эксплуатацию. Для этого разворачивается инфраструктура, создается центр компетенций и запускаются обучающие программы для руководителей и технических команд. Ключевой элемент этого этапа — платформа MWS AI Agents Platform. Она дает все необходимые инструменты для быстрого создания прототипов ИИ-решений, проверки их качества и эффективности, а также для масштабирования и управления решениями в продакшене. В платформу входят готовые ИИ-ассистенты и агенты для типовых бизнес-задач.

Финальный этап — поддержка и развитие. Обеспечивается сопровождение платформы и внедренных решений с фиксированными SLA (заранее установленными и закрепленными в договоре параметрами качества и сроками поддержки), проводится регулярный аудит, оцениваются бизнес-результаты. Практика MWS AI подтверждает, что эффект от внедрения можно измерить. В отдельных функциях операционные затраты снижаются до 30%, вывод продуктов на рынок ускоряется в 1,5–2 раза, а стоимость пилотирования сокращается на 40–60%. Также компания может экономить до 90% за счет повторного использования платформенных компонентов. Конверсия ИИ-пилотов во внедрение растет на 10–20%, а при масштабном внедрении ИИ-сценариев в ключевые бизнес-процессы EBITDA может вырасти на 5%.

В настоящий момент MWS AI уже реализует программы ИИ-трансформации в ПАО МТС, АФК «Система», МТС Банке, а также у заказчиков в электроэнергетике и транспортной отрасли. В 2026 г. MWS AI планирует получить 1 млрд руб. выручки от направления ИИ-трансформации.