Исследование: каждый второй владелец ПВЗ нанимает людей без опыта, но готовых учиться

Ozon и SuperJob провели исследование среди 15 тыс. владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и выяснили, как стратегия найма персонала зависит от размера бизнеса. Результат показал 2 совершенно разных подхода: владельцы малых точек предпочитают быстро нанимать новичков по рекомендациям, тогда как крупные и высоконагруженные точки системно ищут опытных специалистов через рекрутинговые порталы.

Большинство владельцев пунктов выдачи заказов (51%) предпочитают нанимать людей без опыта, но готовых учиться. Кандидаты с опытом работы в логистике, на складе или в ПВЗ являются приоритетом для 35% респондентов. Лишь 7% владельцев в первую очередь ищут сотрудников с опытом в ритейле или клиентском сервисе. При этом с ростом ежедневного потока клиентов спрос на специалистов с логистическим бэкграундом закономерно увеличивается.

Основным и самым быстрым каналом рекрутинга для 70% владельцев остаются рекомендации от знакомых и сотрудников. Однако с увеличением штата или проходимости ПВЗ стратегия меняется: владельцы начинают активнее использовать профессиональные порталы. Среди точек с командой от 7 человек такие порталы используют уже 70% (против 33% у ПВЗ с одним сотрудником). В самых загруженных пунктах выдачи (более 500 клиентов в день) также в 2,5 раза чаще среднего используется реклама на сторонних сайтах, а сотрудничество с центрами занятости и вузами — в 4 раза чаще.

Ключевым и практически обязательным требованием к новичкам у подавляющего большинства владельцев ПВЗ (81%) являются базовые навыки работы с ПК. Также каждый четвертый респондент (25%) назвал физическую выносливость важным качеством при найме — в течение рабочего дня нередко нужно перемещать большое количество коробок.

Процесс от отклика соискателя до его выхода на работу для 61% владельцев ПВЗ укладывается в неделю: 31% нанимают за 1-3 дня, еще 30% — за 4-7 дней. Однако по мере увеличения команды ПВЗ процесс, как правило, становится более структурированным и, как следствие, немного более продолжительным.

Главным методом проверки готовности новичка для владельцев ПВЗ является практика: 44% принимают решение на основе стажировки или работы под наблюдением, а ещё 21% оценивают самостоятельную работу сотрудника. Таким образом, для 65% респондентов ключевым методом является непосредственное наблюдение за действиями новичка в рабочей среде.

На основании опроса владельцев ПВЗ можно выделить 2 основных профиля с разными стратегиями найма. Малые пункты выдачи делают ставку на скорость и гибкость: они чаще нанимают сотрудников без опыта, полагаясь на готовность учиться, и делают это максимально оперативно через личные рекомендации. Стратегия крупных и загруженных ПВЗ становится более сложной и структурированной: поиск кандидатов с опытом работы в логистике и на складах с упором на физическую выносливость. Они диверсифицируют каналы найма, значительно активнее используя рекрутинговые порталы, соцсети, а для самых крупных точек — даже рекламу на сторонних сайтах и сотрудничество с вузами.