Черная метка: рынок онлайн-пиратства в Рунете сжался до $34,4 млн

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, оценила рынок онлайн-пиратства в России в 2025 г. в $34,4 млн, что на 5,5% меньше, чем годом ранее — $36,4 млн. В новом исследовании эксперты объясняют снижение доходов пиратов сокращением трафика поисковых запросов на пиратские порталы и масштабными блокировками. Об этом CNews сообщили представители F6.

При этом у пиратов сменились якорные рекламодатели: доля показа «черной рекламы» нелегальных казино и букмекеров составила 11%, а реклама легальных брендов — 89%. Для защиты своих ресурсов от блокировок пираты активно использовали шифрование текста рекламы нелегальных фильмов, в том числе азбукой Морзе, а для обхода фильтров поисковиков —DLE-модули с интеграцией искусственного интеллекта для рерайта описаний киноновинок.

Казна пустеет, милорд

На протяжении последних 11 лет команда департамента защиты от цифровых рисков F6 Digital Risk Protection ежегодно исследует российский рынок интернет-пиратства. По оценкам экспертов, после пиковых показателей 2018 г. в $87 млн выручка онлайн-пиратства сокращалась последние семь лет и в 2025 г. опустилась до $34,4 млн, что в 2,5 раза ниже уровня максимальной доходности в 2018 г..

Снижение связано с ухудшением эффективности рекламной монетизации, падением стоимости трафика и постепенным перераспределением аудитории в пользу легальных онлайн-кинотеатров. Дополнительным индикатором выступает сокращение поискового трафика на пиратские ресурсы на 5,1%, притом, что трафик поисковых запросов на легальные онлайн-кинотеатры, напротив, вырос на 27,6%.

Еще одним серьезным ударом по пиратскому карману стали блокировки площадок для нелегального показа. В 2025 г. были заблокированы рекордные 304 500 пиратских страниц. Это больше, чем количество заблокированных пиратских страниц с 2022 по 2024 гг. Количество заблокированных ссылок на пиратские порталы (в том числе пиратских зеркал) составило 98,4% от общего объема заблокированного контента в 2025 г.

В последние годы место основных рекламодателей пиратов — нелегальных казино и букмекеров — заняли крупные бренды, которые покупают рекламу в пиратских фильмах и сериалах. Притом, что доля показа «черной рекламы» на пиратских порталах составила 11%, на рекламу легальных брендов пришлось 89%. При этом средний CPM (Cost-Per-Mille, цена за 1000 показов в рекламной кампании) в 2025 г. составил $3,1, что на $0,02 меньше, чем годом ранее.

В новом исследовании, кроме традиционного подсчета выручки пиратских сайтов, учитывался заработок и с других платформ: видеохостингов, стриминговых платформ, сайтов-блогов, социальных сетей и мессенджеров. На них в 2025 году пришлось $8,1 млн выручки пиратов, что на 37,2% меньше, чем в 2024 г. Суммарно — с учетом всех онлайн-порталов, соцсетей, мессенджеров и видеохостингов — в 2025 г. пираты заработали $42,5 млн, а в 2024 г. — $49,3 млн., что также подтверждает снижение их доходов.

На фоне разговоров о блокировке Telegram пираты активно ищут «запасные аэродромы» и пытаются размещать нелегальный контент на других площадках. В 2025 г. выросла доля распространяемого пиратского контента в социальных сетях и на видеохостингах.

ИИ на мостике

Несмотря на падение выручки отмечены попытки пиратов масштабировать свою цифровую инфраструктуру и обезопасить ее от блокировок. Для усложнения обнаружение нелегального контента, пираты использовали шифрование текста рекламы пиратских фильмов (например, публиковали описание и названия картин азбукой Морзе), а также регистрировали серию доменов, название которых было созвучно с популярным российским сайтом-поисковиком. На пиратских форумах была замечена реклама DLE-модулей с интеграцией искусственного интеллекта для ИИ-рерайта, что обеспечивает защиту сайта от фильтров поисковиков за дублированный контент.

Особую значимость приобретает фактор скорости утечек. За весь 2025 г. аналитики компании F6 проверили 585 прокатных релиза — из них более 49% были слиты в сеть. За весь период с октября 2023 г. (начала совместной работы компании F6 и «Бюллетеня кинопрокатчика» над рубрикой «Уже в сети») по 2025 г. аналитиками Digital Risk Protection компании F6 были проверены 1328 кинопрокатных премьеры — из них более 47% были слиты в сеть.

Также аналитики компании F6 сравнили ситуацию с российскими и зарубежными прокатными релизами в первую и вторую половину 2025 г. В первом полугодии 2025 г. было слито в сеть около 15% российских прокатных релизов и около 70% зарубежных. Во втором полугодии 2025 г. не было слито ни одного российского прокатного релиза и около 69% зарубежных.

«Прямые потери правообладателей от пиратства выражаются в недополученной выручке от лицензированных фильмов, сериалов, трансляций. Дополнительный аспект — риски для пользователей. Анализ инфраструктуры пиратских порталов показывает, что около 40% пиратских сайтов содержат вредоносный код, уязвимости или признаки компрометации, что повышает вероятность киберинцидентов уже на этапе обычного посещения ресурса. Таким образом, несмотря на сокращение совокупной выручки, онлайн-пиратство в России сохраняет масштаб, технологическую эволюцию и способность к быстрой регенерации», — сказал Станислав Гончаров, руководитель F6 Digital Risk Protection.