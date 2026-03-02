Большинство родителей и педагогов — за запрет мобильных телефонов на уроках

Ограничение использования мобильных телефонов на школьных уроках одобряют 83% родителей обучающихся и 86% учителей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 родителей и 500 учителей из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В российских школах действует запрет на использование смартфонов во время занятий даже в образовательных целях. Уровень поддержки этого решения родителями высок — 83% одобряют. Мужчины поддерживают запрет активнее женщин (86 и 80% соответственно), а родители старше 40 лет — чаще более молодых матерей и отцов (85% против 78%).

Противниками запрета выступили 9% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения».

Среди учителей 86% полностью одобряют ограничение. Лишь 9% педагогов не поддержали запрет, аргументируя это тем, что гаджеты могут быть полезны: «Пользоваться смартфоном, когда нужно считать или находить справочной материал».

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 360

Время проведения: 2-25 февраля 2026 г.

Исследуемая совокупность, размер выборки: родители школьников, 1600 респондентов; учителя, работающие в школах, 500 респондентов.