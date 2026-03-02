Разделы

Техника
|

Большинство родителей и педагогов — за запрет мобильных телефонов на уроках

Ограничение использования мобильных телефонов на школьных уроках одобряют 83% родителей обучающихся и 86% учителей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 родителей и 500 учителей из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В российских школах действует запрет на использование смартфонов во время занятий даже в образовательных целях. Уровень поддержки этого решения родителями высок — 83% одобряют. Мужчины поддерживают запрет активнее женщин (86 и 80% соответственно), а родители старше 40 лет — чаще более молодых матерей и отцов (85% против 78%).

Противниками запрета выступили 9% родителей: «Запрет — не решение! Надо учить детей пользоваться интернетом в целях просвещения».

Среди учителей 86% полностью одобряют ограничение. Лишь 9% педагогов не поддержали запрет, аргументируя это тем, что гаджеты могут быть полезны: «Пользоваться смартфоном, когда нужно считать или находить справочной материал».

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 360

Время проведения: 2-25 февраля 2026 г.

Исследуемая совокупность, размер выборки: родители школьников, 1600 респондентов; учителя, работающие в школах, 500 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды и антитренды: чего ждет ИТ-рынок за горизонтом 2026 года

Россияне ополчились против технического прогресса. По всей стране массово скупают дешевые фотоаппараты вместо современных смартфонов

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть

Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

В России началось производство безопасных аккумуляторов на замену литиевым. Они не взрываются и не боятся суровой русской зимы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще