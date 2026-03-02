Банк «Русский Стандарт»: на 43% выросла доля платежей через СБП в фастфуде по итогам 2025 года

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей россиян в фастфуд-кафе и ресторанах. Согласно статистике его эквайринговой сети, средний чек в ресторанах в 2025 г. вырос до 2,17 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Вырос средний чек на фастфуд

Если за 100% взять общую сумму платежей в 2025 г. в двух категориях – «кафе быстрого питания» и «рестораны», то на фастфуд приходится 55%. Кстати, интерес к нему вырос – годом ранее аналогичная доля у «быстрого питания» была 51%.

Популярность кафе быстрого питания, которыми пестрят улицы городов, у россиян не снижается. Сегодня здесь можно перекусить не только быстро, но и с пользой – в их меню множество позиций правильного, сбалансированного питания, которое подойдет как сторонникам здорового образа жизни, так маленьким детям.

Средний чек одной покупки в кафе быстрого питания в 2025 г. вырос до 519 руб. с 466 руб. годом ранее.

Кстати, как показала статистика эквайринговой сети банка, при оплатах в кафе быстрого питания не снижается востребованность Системы быстрых платежей (СБП). Так, в 2025 г. доля СБП в общем количестве платежей в кафе быстрого питания составила 40%. Годом ранее она была 28%. А общее количество таких покупок через СБП в фастфуд-кафе в 2025 году выросло на 43% относительно данных годом ранее.

Платежи через СБП в ресторанах выросли в 3 раза

45% по сумме платежей в обозреваемой паре категорий трат в 2025 г. приходится на рестораны. Доля снизилась относительно 2024 г., когда она была 49%.

По данным банка, в 2025 г. средний чек в ресторанах у россиян вырос до 2,17 тыс. руб. с 1,9 тыс. руб. в 2024 г.

Отдельно аналитики банка изучили особенности платежей через СБП в ресторанном сегменте. Так, доля по их количеству в ресторанах от общего числа покупок в таких заведениях оказалась заметно ниже, чем в фастфуд-кафе. В 2025 г. она составила 9%. При этом он выросла по сравнению с 2024 годом, когда была лишь 3%.

А общее число таких платежей через СБП в ресторанах в 2025 г. выросло в три раза относительно 2024 г.

Кстати, аналитики банка «Русский Стандарт» отмечают тренд на популярность безналичных расчетов у россиян, в том числе, в кафе и ресторанах – это не только оплата, но и чаевые.

Методология: в рамках исследования в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» были изучены все покупки по банковским картам в 2025 и 2024 гг. в категориях «кафе быстрого питания» и «рестораны».