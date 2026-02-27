В МАИ разрабатывают интеллектуальную систему управления роем дронов для сложных миссий

Студенты Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают интеллектуальную систему управления роем дронов, которая позволит летательным аппаратам действовать автономно, самостоятельно распределяя между собой задачи, и не зависеть от наличия внешней связи. Система может быть использована в таких сложных миссиях, как поиск пропавших в горах или в лесу. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«Представьте рой дронов, который работает как команда. В ней каждый имеет свою роль и поддерживает остальных, например в навигации или ведении мониторинга, повышая общую эффективность и выживаемость. В команду входят дроны-разведчики, оснащенные тепловизорами, оптическими камерами и лидарами для сбора данных, дроны-ретрансляторы, обеспечивающие устойчивую связь по внутренней сети, и дроны – интеллектуальные центры, которые анализируют поступающие данные в реальном времени, координируют действия роя и принимают решения», – сказала соавтор проекта, студентка кафедры 703 «Системное проектирование авиакомплексов» МАИ Виктория Бондаренко.

Заложенные в систему алгоритмы позволяют дронам выполнять задачи с учетом своих ролей, «страхуя» друг друга, перестраиваться при потере связи или выходе из строя одного или нескольких аппаратов, а также обрабатывать информацию на борту — например, искать объекты и строить карты. Рой самостоятельно анализирует обстановку, оценивает ресурсы и приоритеты, формирует оптимальный план действий и реализует его без постоянного контроля человека. На наземную станцию отправляются только готовые результаты. Такие особенности критически важны при работе на труднодоступных территориях, где нет сигнала GPS и высоки риски потери техники.

«Наша система построена на сочетании нескольких технических возможностей: способности ориентироваться по бортовым приборам без GPS, нейросетевых алгоритмов координации и децентрализованного управления, при котором право принятия решений дается множеству независимых центров, а не единому руководящему органу. Все эти подходы существуют на рынке, но комплексной разработки, объединяющей их, до сих пор не было представлено», — отметил соавтор проекта, студент кафедры 703 Алексей Кошелев.

Сейчас разработчики создают симулятор для тестирования «общения» дронов между собой в виртуальных условиях, имитирующих реальный полет. После этого начнутся испытания на реальных устройствах.