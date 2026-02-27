Разделы

Техника
|

В МАИ разрабатывают интеллектуальную систему управления роем дронов для сложных миссий

Студенты Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают интеллектуальную систему управления роем дронов, которая позволит летательным аппаратам действовать автономно, самостоятельно распределяя между собой задачи, и не зависеть от наличия внешней связи. Система может быть использована в таких сложных миссиях, как поиск пропавших в горах или в лесу. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

«Представьте рой дронов, который работает как команда. В ней каждый имеет свою роль и поддерживает остальных, например в навигации или ведении мониторинга, повышая общую эффективность и выживаемость. В команду входят дроны-разведчики, оснащенные тепловизорами, оптическими камерами и лидарами для сбора данных, дроны-ретрансляторы, обеспечивающие устойчивую связь по внутренней сети, и дроны – интеллектуальные центры, которые анализируют поступающие данные в реальном времени, координируют действия роя и принимают решения», – сказала соавтор проекта, студентка кафедры 703 «Системное проектирование авиакомплексов» МАИ Виктория Бондаренко.

Заложенные в систему алгоритмы позволяют дронам выполнять задачи с учетом своих ролей, «страхуя» друг друга, перестраиваться при потере связи или выходе из строя одного или нескольких аппаратов, а также обрабатывать информацию на борту — например, искать объекты и строить карты. Рой самостоятельно анализирует обстановку, оценивает ресурсы и приоритеты, формирует оптимальный план действий и реализует его без постоянного контроля человека. На наземную станцию отправляются только готовые результаты. Такие особенности критически важны при работе на труднодоступных территориях, где нет сигнала GPS и высоки риски потери техники.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

«Наша система построена на сочетании нескольких технических возможностей: способности ориентироваться по бортовым приборам без GPS, нейросетевых алгоритмов координации и децентрализованного управления, при котором право принятия решений дается множеству независимых центров, а не единому руководящему органу. Все эти подходы существуют на рынке, но комплексной разработки, объединяющей их, до сих пор не было представлено», — отметил соавтор проекта, студент кафедры 703 Алексей Кошелев.

Сейчас разработчики создают симулятор для тестирования «общения» дронов между собой в виртуальных условиях, имитирующих реальный полет. После этого начнутся испытания на реальных устройствах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК

Заклятый конкурент Apple разочаровался в суперсовременных смартфонах и будет выпускать одно старье

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь

ИТ-шника взяли в заложники прямо в дата-центре. Его не отпускали, требуя починить то, что сломали другие

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Ракетный двигатель для ракеты‑носителя «Ангара» напечатали на 3D-принтере

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще