T2 и СПбГУТ подготовят студентов к реальной работе в телекоме

T2, российский оператор мобильной связи, и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) открывают мастерскую для подготовки технических специалистов в телеком-отрасли. Студенты погрузятся в работу инженера на реальных кейсах – от проектирования инфраструктуры связи до эксплуатации сети. Об этом CNews сообщил представитель Т2.

Мастерская T2 – уникальный образовательный проект, где студенты из СПбГУТ и Санкт-Петербургского колледжа телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля (структурное подразделение СПбГУТ) получат возможность применить знания на практике и поработать над реальными задачами из повседневной деятельности оператора. Цель проекта – подготовить высококвалифицированные кадры для телеком-отрасли через погружение в работу технических специалистов – от проектирования и строительства объекта связи до его эксплуатации.

Работа мастерской разделена на два основных этапа, каждый из которых моделирует ключевые процессы работы оператора. На первом этапе команды разработают полный комплект проектной документации. На втором – научатся проводить измерения и диагностику, работать с абонентским оборудованием и системами телеметрии, составлять карты бизнес-процессов компании и отрабатывать устранение типовых неисправностей.

Эксперты Т2 примут активное участие в образовательном процессе: проведут семинары и практические занятия, разберут реальные кейсы компании по проектированию АМС, ВОЛС, электроснабжению и метрологии. Также специалисты предоставят студентам примеры технических заданий, шаблоны расчетов, доступ к описаниям реальных проектов и процедур. В ходе учебного процесса также запланированы экскурсии и выездные занятия на объектах Т2.

По окончании мастерской студенты, успешно завершившие оба этапа, получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Проектирование, ввод в эксплуатацию объекта связи с дальнейшей эксплуатацией и устранением неисправностей на сети мобильного оператора». Во время обучения студенты будут получать стипендию от оператора. Выпускники смогут претендовать на стажировку и дальнейшее трудоустройство в T2.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2, сказал: «Открытие еще одной телеком-мастерской – это наш ответ на главный вызов отрасли: разрыв между академическими знаниями и реальной инженерной практикой. Мы создали пространство, где сложные теории становятся осязаемыми, – «песочницу» для будущих архитекторов сетей. Лучший способ привлечь талант – показать ему инструменты, с которыми он сможет внести вклад в развитие отрасли. Так мы растим лояльную команду, которая знает нашу инфраструктуру так же хорошо, как мы».

Руслан Киричек, ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, сказал: «Сегодня мы даем старт проекту, в котором наши студенты станут полноправными участниками реальных производственных процессов одного из ведущих операторов страны. Для университета сотрудничество с Т2 – это не просто партнерство, а возможность сверять часы с реальным сектором экономики, понимать, какие специалисты действительно востребованы отраслью. Вместе мы создаем кадровый резерв будущего. Благодарю наших партнеров из Т2 за доверие, открытость и готовность инвестировать в молодые кадры».