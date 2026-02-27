Российские пользователи и компании стали чаще подключать настройки безопасности для сайтов

В группе «Рунити» (объединяет «Руцентр», «Рег.ру», «Рег.облако», SpaceWeb и другие ИТ-компании) проанализировали, насколько растет уровень цифровой гигиены в российской интернет-среде. По данным аналитиков «Рунити», владельцы доменов и сайтов в России демонстрируют растущую осознанность в вопросах кибербезопасности, активно внедряя целый комплекс средств для защиты онлайн-проектов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

За год, с января 2025 г. по январь 2026 г., в компании по управлению онлайн-активами Руцентр число пользователей, использующих двухфакторную аутентификацию для доступа в личный кабинет регистратора доменов, возросло. Среди физических лиц и индивидуальных предпринимателей прирост составил 14,4%, а в корпоративном сегменте — на 16,2%.

Помимо этого, пользователи стали активно использовать продвинутые настройки защиты. Опция запрета отправки пароля по электронной почте стала популярнее среди физических лиц и ИП на 14%, а среди бизнеса — на 16%. Еще более значительный рост продемонстрировала практика ограничения доступа по IP-адресу, позволяющая заходить в аккаунт только с доверенных устройств и сетей. Уровень использования вырос на 14% у частных лиц и малого сегмента и на 22% у юридических лиц.

«Позитивная динамика связана с цифровизацией бизнеса, новыми законодательными требованиями к защите данных и с результатами системной просветительской работы в области кибергигиены. Мы наблюдаем качественный сдвиг в поведении пользователей и бизнеса. Защита домена и сайта становится повсеместной практикой и демонстрирует переход от простых мер к выстраиванию целостных стратегий безопасности», — сказал Георгий Казаров, руководитель отдела доменов «Руцентра».

Кроме того, в интернет-среде вырос спрос на комплексные сервисы кибербезопасности. Так, в российской технологической компании «Рег.ру», разрабатывающей продукты и сервисы для запуска и развития бизнеса в онлайне, подключение антивирусов и антиспам-защиты для сайтов, мобильных приложений и электронной почты выросло почти в два раза. Например, за период с января 2025 г. по январь 2026 г. прирост использования хостинговых антивирусных сервисов вырос на 44%, как среди частных пользователей, так и среди компаний. Владельцы сайтов стали чаще обращать внимание и приобретать онлайн-инструменты безопасности.

«Раньше компании регистрировали домен и запускали сайт, а безопасность была опцией "на потом". Сейчас это неотъемлемая часть, и предприниматели стали оценивать риски в денежном эквиваленте. Потеря данных или неделя простоя из-за взлома онлайн-ресурса — это прямые убытки, которые теперь владельцы сайтов стремятся предотвратить заранее, инвестируя в защиту так же, как в рекламу», — сказал Валентин Бостанов, руководитель отдела хостинга «Рег.ру».

Массовое внедрение не только двухфакторной аутентификации, но и сопутствующих механизмов онлайн-защиты свидетельствует о формировании в России более зрелой и ответственной культуры кибергигиены. Этот тренд, отмечаемый накануне Дня безопасного интернета, является важным шагом на пути к созданию устойчивого и защищенного цифрового пространства в стране.