Napoleon IT запускает направление Napoleon AI с фокусом на измеримый эффект внедрения ИИ

Экс-руководитель центра R&D Big Data МТС и бывший исполнительный директор по исследованию данных Sber AI Михаил Степнов возглавит новое направление Napoleon AI. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Napoleon AI создается как отдельное направление во главе с сильным экспертом в ответ на резкий рост спроса со стороны бизнеса на внедрение ИИ-решений, способных менять бизнес-модели и операционные процессы. Развитие направления связано с практическим подтверждением эффективности новых технологий ИИ, которые позволяют значительно ускорять вывод решений на рынок и повышать экономическую отдачу проектов. Ярким примером этого во внутренних процессах компании стало использование модели «гибридного интеллекта», при котором разработка и внедрение софта осуществляется за счет ИИ, что позволяет сократить time-to-market до 50% и снизить стоимость проектов в среднем на 30% при росте сложности решений.

Директором подразделения Napoleon AI назначен Михаил Степнов. В разные годы он занимал позицию исполнительного директора по исследованию данных в Sber AI, руководил центром R&D Big Data МТС, отвечая за внедрение ML и AI в ключевые бизнес-направления компании. Михаил более 10 лет управляет командами Data и ИИ-специалистов. Является членом академического совета магистратуры НИУ ВШЭ «Цифровые коммуникации и продуктовая аналитика» и преподавателем ФКН ВШЭ, эксперт года (2025) Школы Управления «Сколково».

С приходом Михаила Степнова Napoleon AI усиливает стратегический вектор. Эксперт, чьи команды в Сбербанке получали финансовые эффекты от ИИ в миллиарды рублей, а в МТС были перезапущены ИИ и ML компоненты ключевых рекламных продуктов («МТС Маркетолог» и «МТС Ads») с многомиллиардными результатами, позволит значимо масштабировать ИИ-компетенции. В Napoleon AI он будет отвечать за развитие ИИ-стратегии компании, масштабирование практики Hybrid SDLC цикла (Жизненный цикл разработки программного обеспечения с использованием ИИ-агентов), реализацию ИИ-проектов через призму создания измеримой ценности для клиента.

Важным принципом работы Napoleon AI будет измеримый эффект от внедрений и ценность для бизнеса. Для этого в партнерстве с Институтом метрологии искусственного интеллекта (ИМИИ) разработаны и будут активно применяться методологии системной оценки эффектов от ИИ-моделей и инструментов.

«Napoleon AI — это переход от точечных ИИ-проектов к масштабируемой производственной модели. Мы видим, что рынок выходит из стадии экспериментов с ИИ. Сегодня важна не демонстрация технологии, а управляемый результат — скорость, экономия и предсказуемость. Для этого нужна отдельная функция, отдельная команда и гибридный интеллект», — сказал Павел Подкорытов, СЕО Napoleon IT.

Подход Napoleon AI строится вокруг измеримой ценности: анализ бизнес-процессов и бизнес-болей клиента и точек потерь; формулировка KPI и критериев успеха; выбор технологического подхода под конкретную метрику; запуск MVP с подтверждённой бизнес-ценностью; масштабирование и управление портфелем инициатив.

В компании отмечают, что решения разворачиваются в инфраструктуре заказчика с учетом требований информационной безопасности и эксплуатационных регламентов, а эффект фиксируется методологически и оформляется в отчетность для бизнеса.

«Napoleon IT работает с технологиями ИИ с 2014 г., и для компании это не новый тренд, а системная экспертиза. Мой фокус — усилить это направление с точки зрения прикладного консалтинга: начинать проекты с бизнес-болей и финансовых метрик, а не с выбора технологии. ИИ должен решать конкретные задачи — снижать потери, повышать эффективность и давать понятный экономический результат», — сказал Михаил Степнов.