Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера

Подтвердить скидку студента, многодетного, пенсионера или инвалида при покупке билета в кассе теперь можно с помощью «Цифрового ID» в Max. Пользователю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения — отсканировать его. Об этом CNews сообщили представители Max.

В пилотном проекте приняли участие несколько сотен учреждений культуры в большинстве российских регионов — в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Свердловской, Тульской и Нижегородской области.

Чаще всего предъявляют льготы с помощью Max посетители Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русского музея, Московского зоопарка, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Тульского государственного музея оружия.

Ранее Минкультуры запустило акцию — «Культура поMAХимуму» — для льготных категорий граждан. Пользователи мессенджера Max, обладающие льготным статусом, до 1 марта 2026 г. включительно смогут бесплатно или со скидкой посетить учреждения культуры. Для этого им необходимо предъявить сотруднику заведения «Цифровой ID» из профиля мессенджера. Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале «Культура.РФ» в специальном разделе «Культура поMAХимуму» и на сайтах региональных Министерств культуры.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

«Цифровой ID» — это QR-код в профиле пользователя Max, с помощью которого можно подтвердить статус совершеннолетнего, студента, многодетного родителя, пенсионера и инвалида. Создать «Цифровой ID» могут совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо: перейти в раздел профиля «Цифровой ID»; нажать на кнопку «Добавить документы»; предоставить согласие на «Госуслугах» и выбрать «Подтвердить».

«Цифровой ID» действителен только на том устройстве, на котором он создавался. Динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд и защищен от скриншотов. Доступ к сервису осуществляется только через распознавание лица или по отпечатку пальца владельца телефона.

