Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил цифровое покрытие в небольших селах и деревнях Удмуртии

«МегаФон» увеличил территорию покрытия в десяти населенных пунктах Удмуртии. В течение двух лет в этих селах и деревнях были построены базовые станции в рамках республиканской программы «Сельсовет». Теперь инженеры оператора модернизировали оборудование, чтобы усилить покрытие и обеспечить сигнал на большей площади каждого поселения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Технические мероприятия коснулись следующих населенных пунктов: Арляново Малопургинского района, Большой Кияик и Верхний Женвай Завьяловского района, Жувам Юкаменского района, Иж‑Забегалово и Чекерово Якшур‑Бодьинского района, Кулак‑Кучес Шарканского района, Котегово Балезинского района, Удмурт‑Зязьгор Кезского района, Чемошур‑Уча Можгинского района.

В рамках модернизации оператор дополнительно активировал на объектах связи низкие диапазоны частот LTE. Работы позволили увеличить площадь покрытия сети четвертого поколения и улучшить качество связи. Сейчас объем голосового трафика на этих базовых станциях превышает 200 тыс. минут в месяц, что подтверждает высокую потребность населения в телеком-услугах.

Почему open source требует стратегии и какой она должна быть
Цифровизация

«За последние два года в рамках республиканской программы «Сельсовет» мы обеспечили связь и мобильный интернет в десяти небольших населенных пунктах Удмуртии, где в совокупности проживает около 1400 человек. С момента запуска в эксплуатацию наши инженеры ведут постоянную техническую поддержку этих объектов связи», — сказал директор «МегаФона» в республике Александр Соловьев.

Строительство базовых станций проходило по заказу Министерства цифрового развития Удмуртии.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

Абонент недоступен. За год в России заблокированы десятки миллионов SIM-карт

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще