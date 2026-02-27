Разделы

Инфлюенс как канал: почти 80% производств в России используют блогеров

Несмотря на укрепление инфлюенс-маркетинга в медиамиксе большинства рекламодателей, часть компаний по-прежнему не рассматривает этот инструмент как приоритетный. По данным исследования Getblogger (входит в «МТС AdTech»), в среднем 15% B2B-компаний не используют и не планируют использовать инфлюенс-маркетинг в 2026 г. При этом проникновение инфлюенса в одну из наиболее консервативных сфер — маркетинг промышленности — достигло 78% к началу 2026 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди брендов-производителей, выпускающих продукты, оборудование и товары от строительных материалов, мебели, текстиля и техники, лишь 22% компаний не работают с блогерами и заявляют, что пока не планируют этого делать.

В то же время в HoReCa, e-commerce, медицине и ритейле всего около 10% компаний не рассматривают инфлюенс-маркетинг как рабочий инструмент.

В сфере образования каждая пятая компания заявляет о намерении сократить или реже использовать инфлюенсеров в коммуникации. Наращивать сотрудничество с блогерами планируют бренды из сферы красоты, а также консалтинговые компании и рекламные агентства.

«Мы видим явный контраст: в среднем 87% брендов инвестируют в коллаборации с инфлюенсерами или планируют наращивать этот канал, тогда как часть компаний пока осторожничает. Во многом это связано с восприятием блогеров как исключительно B2C-инструмента. При этом инфлюенс-маркетинг давно вышел за рамки имиджевых задач — сегодня он интегрируется в комплексные стратегии, где его влияние можно оценивать от роста узнаваемости до коммерческих результатов. Для компаний, которые пока не используют блогеров, это явная зона роста. Мы предполагаем, что значение этого канала будет только увеличиваться по мере развития онлайн-ритейла и изменения потребительского поведения», — сказала операционный директор Getblogger Анна Исакова.

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного
безопасность

Об опросе. Getblogger опросил 700 маркетологов. В опросе приняли участие представители рекламной сферы, работающие в компаниях-рекламодателях, из разных сфер деятельности и типов компаний, в рекламных агентствах и фрилансеры, проживающие на территории России. В опросе приняло участие 70% маркетологов из компаний-рекламодателей, 16% сотрудники рекламных агентств и 14% фрилансеров в сфере маркетинга. Опрос был проведен в январе 2026 г.

