Cloud.ru получил кредитный рейтинг ruAА+ с прогнозом «стабильный»

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-технологий, получил кредитный рейтинг ruAА+ c прогнозом «стабильный» от рейтингового агентства АКРА. Это первый рейтинг компании, полученный по национальной шкале для нефинансовых организаций в России. Эксперты АКРА отметили, что ключевыми факторами оценки Cloud.ru стали сильный операционный портфель компании на активно растущем рынке облаков, крупный размер бизнеса, высокая рентабельность и низкая долговая нагрузка.

Cloud.ru предоставляет облачные инфраструктурные и платформенные сервисы, а также решения для внедрения технологий генеративного искусственного интеллекта. В пояснении к оценке кредитного рейтинга эксперты отмечают, что именно ИИ-направление в 2025 г. стало генератором значительной части выручки компании. По данным Cloud.ru, вклад этого направления в общую выручку за 9 полных месяцев 2025 г. составил 54%.

В 2023-2025 гг. выручка компании росла двузначными темпами и, по оценкам аналитиков, по итогам 2025 г. показатель может превысить 75 млрд руб., увеличившись более чем на 50% год к году. При этом, по оценке АКРА, Cloud.ru поддерживает высокий уровень рентабельности — средневзвешенная рентабельность за период 2023-2028 по FFO составит 75,5%, что соответствует наивысшей оценке по методологии АКРА. Агентство также отмечает низкую долговую нагрузку и высокий уровень покрытия процентных платежей.

АКРА ожидает, что в 2026-2028 гг. инвестиции будут умеренными и направленными прежде всего на расширение мощностей, разработку нематериальных активов и на поддержание текущей инфраструктуры. В данный момент в собственности компании более 40 тыс. единиц ИТ-оборудования, из которых порядка 27 тыс. приходятся на сервера. Общий объем мощности используемых стоек в ЦОД составляет 56,1 МВт.

«В 2025 г. Cloud.ru укрепил свое лидерство на рынка по объему совокупной выручки, полученной от услуг IaaS и PaaS. На это повлиял прежде всего рост спроса на инфраструктуру и сервисы для работы с AI из цифровой среды Evolution AI Factory. Мы активно развиваемся, продолжаем расширять продуктовый портфель и рассматриваем максимально выгодные условия привлечения внешнего финансирования, поэтому кредитный рейтинг для нас — это инструмент снижения расходов и повышения транспарентности для рынка», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

