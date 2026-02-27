Разделы

Веб-сервисы
|

BelkaCar и «Другое Дело» снова проверили молодых водителей на знание ПДД

Каршеринг BelkaCar и проект «Другое Дело» снова проверили молодых водителей и тех, кто только собирается сесть за руль, на знание правил дорожного движения. Все желающие смогли пройти полезные тесты и освежить свои знания. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Участники проекта выполняли задания на знание ПДД, получали за это баллы и обменивали их на участие в розыгрыше от BelkaCar и «Другого Дела». В ходе тестирования конкурсанты вспомнили, в каких обстоятельствах водитель должен включать ближний свет фар, какую скорость необходимо соблюдать на различных типах автодорог, значение дорожных знаков и многое другое.

Тест прошли более 1,5 тыс. участников из более чем 20 городов со всей России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК

Продавцы на маркетплейсах наживаются на горе всего мира. В продаже появились ПК с облачными хранилищами вместо жестких дисков. От покупателей это скрывают

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Мосбиржа готовится к запуску биржевых торгов криптовалютой и ждет лишь готовности нормативной базы

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Силовики обыскивают офис Microsoft в Японии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще