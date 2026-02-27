BelkaCar и «Другое Дело» снова проверили молодых водителей на знание ПДД

Каршеринг BelkaCar и проект «Другое Дело» снова проверили молодых водителей и тех, кто только собирается сесть за руль, на знание правил дорожного движения. Все желающие смогли пройти полезные тесты и освежить свои знания. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Участники проекта выполняли задания на знание ПДД, получали за это баллы и обменивали их на участие в розыгрыше от BelkaCar и «Другого Дела». В ходе тестирования конкурсанты вспомнили, в каких обстоятельствах водитель должен включать ближний свет фар, какую скорость необходимо соблюдать на различных типах автодорог, значение дорожных знаков и многое другое.

Тест прошли более 1,5 тыс. участников из более чем 20 городов со всей России.