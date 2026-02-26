Разделы

В «Донской Швейцарии» прокачали скорости 4G

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать качество звонков в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Район, известный среди туристов как «Донская Швейцария», стал еще комфортнее. Оператор развил телеком‑инфраструктуру в административном центре — городе Белая Калитва, а также в поселках Шолоховский, Синегорский, Коксовый, Горняцкий и хуторах Богураев, Рудаков, Голубинка, Ильинка. Улучшение качества связи ощутили, как в жилых районах, так и в образовательных учреждениях, магазинах, кафе и банках. Работы затронули пляжные зоны вблизи рек Северный Донец и Калитва, а также автовокзал в Белой Калитве и железнодорожную станцию Какичев.

Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах и позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и качественное проникновение сигнала. После проведенных работ скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с. Этого достаточно, например, чтобы загрузить фотоальбом из 50 снимков высокого разрешения менее чем за 10 секунд.

Помимо этого, запуск базовых станций расширил зону, в которой доступна технология голосовых звонков VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. С начала года спрос на VoLTE вырос на 12%.

