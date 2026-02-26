Разделы

«Точка Банк» запустил в Telegram калькулятор белого импорта из Китая

«Точка Банк» запустил Telegram-бота, который помогает предпринимателям быстро понять, во сколько обойдется «белая» поставка из Китая. Пользователю достаточно вставить ссылку на товар с маркетплейса — например, Wildberries или Ozon — чтобы получить ориентировочную стоимость белой поставки. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Контекст рынка

Импорт за последний год заметно усложнился. Требования к оформлению меняются, расширяется маркировка, усиливается контроль. Карго-схемы, к которым многие привыкли, стали менее предсказуемыми — и по срокам, и по рискам.

По данным исследования «Точка Банка», 45% компаний, работающих с карго-доставкой, планируют в ближайший год перейти на «белую» поставку. Главная причина — желание снизить риски и выстроить более прозрачную модель работы.

Но на практике переход — это всегда вопрос экономики. Предпринимателю нужно быстро понять: сколько это будет стоить и есть ли в этом смысл.

«На фоне ужесточения требований к импорту и постепенного перехода бизнеса на белые поставки особенно важно иметь возможность оценить экономику сделки еще до ее старта. При работе с серыми схемами многие предприниматели сводили экономику уже после того, как товар приехал, но белый импорт — это всегда про предсказуемость, которая необходима бизнесу для роста. Поэтому мы сделали инструмент, который в пару кликов на привычной платформе помогает понять первичную структуру расходов при белом ввозе и оценить порядок затрат для планирования бизнес-стратегии на год», – сказал Александр Лебедев, руководитель направления закупок из-за рубежа от «Точка Банка».

Как работает бот

Telegram-бот «Точка Банка» позволяет сделать предварительный расчет в момент принятия решения о закупке. Пользователю достаточно вставить ссылку на товар с маркетплейса — например, Wildberries или Ozon — чтобы получить ориентировочную стоимость белой поставки с учетом ключевых таможенных расходов.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Инструмент показывает структуру затрат и дает возможность сопоставить ее с карго-моделью, где расчет обычно ведется по ставке за килограмм без детализации. Таким образом, предприниматель может заранее оценить финансовую модель и снизить неопределенность до заключения сделки.

Полное сопровождение под ключ

После предварительного расчета пользователь может оставить заявку на детальную проработку закупки непосредственно в Telegram-боте. Команда «Точка Банка» берет на себя весь цикл сопровождения: переговоры с поставщиком; проведение международного платежа; таможенное оформление; организацию доставки до склада в России; подготовку полного комплекта документов.

Это позволяет предпринимателям снизить операционную нагрузку и минимизировать юридические и финансовые риски.

Запуск бота стал частью развития сервисов «Точка Банка» для предпринимателей, работающих с внешнеэкономической деятельностью. Спрос на прозрачные и управляемые инструменты для импорта продолжает расти, и цифровые решения позволяют упростить первый этап принятия решений — без сложных расчетов и разрозненных консультаций.

