Стандартная редакция «Ред Адм» обновлена до версии 2.0

Компания «Ред Софт» обновила «Ред Адм» стандартной редакции до версии 2.0, значительно расширив функциональность продукта. Стандартная редакция входит в состав операционной системы «Ред ОС 8» и предоставляет доступ к базовым инструментам администрирования и управления ИТ-инфраструктурой.

«Ред Адм» — система централизованного управления ИТ-инфраструктурой от компании «Ред Софт». Стандартная редакция «Ред Адм» входит в состав операционной системы «Ред ОС 8» и предлагает базовые инструменты для управления объектами домена и внедоменными компьютерами, настройки рабочих станций и создания сценариев для автоматизации задач по администрированию. Расширенный функционал с доступом ко всем подсистемам и контроллеру домена реализован в «Ред Адм» промышленной редакции с актуальной версией 2.0.

Обновление 2.0 усилило функционал стандартной редакции. Появились новые разделы: «Компьютеры», «Первоначальная настройка» и «Справка» с документацией.

В новый раздел «Компьютеры» вынесены инструменты для работы с внедоменными устройствами, добавлена вкладка «Настройки» для управления SSH-ключом, реализована возможность загрузки компьютеров из .csv файла. Клиентское приложение для «Ред Адм» стандартной редакции 2.0 теперь умеет управлять клиентскими агентами, а также осуществлять поиск по спискам доверенных и недоверенных компьютеров.

Конфигурации, используемые для распространения настроек на устройства и пользователей в организации, предлагают больше возможностей для автоматизации через вкладку «Управление параметрами». Администратору доступны валидация, удобный поиск параметров, управление кэшем каждой конфигурации.

Цифровизация

В подсистему «Служба каталогов» добавлена базовая фильтрация объектов по типу, статусу аккаунта и группе, а также повышена производительность поиска за счёт оптимизации LDAP-запросов.

«Ред Адм» стандартной редакции поставляется вместе с операционной системой «Ред ОС 8». Это отличный старт для знакомства с продуктом: можно получить представление о его возможностях и попробовать функционал для решения стандартных задач администрирования. Однако для миграции, инвентаризации, работы с сетями и более гибкого управления доменом потребуется промышленная редакция «Ред Адм», — сказал Владислав Цынский, менеджер продукта «Ред Адм».

