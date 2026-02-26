Средние зарплатные предложения для сушистов за год выросли на треть — «Авито Работа»

Японская кухня уверенно сохраняет статус одного из самых популярных форматов в общепите, а вместе с интересом гостей растет и потребность заведений в профильных специалистах. По данным «Авито Работы», на фоне конкуренции за персонал работодатели за год повысили средние зарплатные предложения для сушистов на 34% — в период с декабря 2025 по январь 2026 г. они достигли 60,73 тыс. руб/мес. Одновременно с этим растет и спрос бизнеса: только за месяц, с декабря 2025 г., количество вакансий для сушистов увеличилось на 10%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Указанные зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений диапазонов, которые работодатели указывают в вакансиях, и актуальны для специалистов с опытом работы от одного до тех лет. При этом фактический доход сушистов зависит от графика и фактически отработанных часов, поскольку большинство специалистов работают посменно. Также реальные заработки во многом варьируются в зависимости от региона, сегмента заведения и чаевых.

«Рост заработка привлекает в профессию не только тех, кто ищет постоянную занятость, но и тех, кому интересна подработка. В декабре 2025 – январе 2026 исполнители интересовались подработкой сушистом на 26% чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее. Посменный формат, который популярен в заведениях общепита, дает возможность людям самостоятельно формировать график, увеличивая свой доход», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Лидером по росту числа вакансий стала Новосибирская область: за месяц спрос на сушистов здесь увеличился на 52%. В январе 2026 г. работодатели в регионе в среднем предлагали 76,96 тыс. руб/мес, что заметно выше среднероссийского уровня. Гастрокультура в регионе активно развивается: недавно в Новосибирске открылось сразу несколько заметных заведений общественного питания.

На втором месте — Алтайский край с приростом вакансий на 47% за месяц. Здесь также открываются новые заведения, в том числе в сегменте японской и паназиатской кухни. Средние предлагаемые зарплаты для сушистов в регионе составили 56,25 тыс. руб/мес.

В Москве, где сосредоточено большое количество заведений японской кухни, спрос на сушистов остается стабильно высоким. Это во многом связано с масштабом рынка и естественной ротацией персонала в отрасли. С декабря 2025 г. количество вакансий для таких специалистов в столице выросло на 39%. Москва сохраняет и самый высокий уровень предлагаемых соискателям зарплат: в январе 2026 года сушисты могли рассчитывать в среднем на 110,8 тыс. руб/мес.

«Мы фиксируем и рост интереса соискателей к вакансиям сушистов во многих регионах — это говорит о том, что кандидаты воспринимают сегмент общественного питания как перспективную траекторию занятости и готовы развиваться внутри отрасли. За последний месяц кандидаты стали значительно чаще откликаться на такие позиции в Рязанской (+39%), Архангельской (+32%) и Астраханской (+22%) областях», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».



