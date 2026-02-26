На Wildberries открыт предзаказ на новый Samsung Galaxy S26

Клиенты Wildberries уже могут выбрать новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 из более чем 100 предложений от разных продавцов на платформе. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Предзаказать можно любую модификацию из представленных производителем: S26, S26+ и S26 Ultra — смартфон со встроенным режимом «Антишпион», который ограничивает углы обзора и защищает экран от посторонних взглядов, а также усовершенствованной испарительной камерой для стабильной работы без перегрева.

Чтобы найти новинку на Wildberries, достаточно ввести ее название в поисковую строку на сайте или в мобильном приложении. Кроме того, смартфоны будут представлены в разделах Wildberries «Мужской клуб» и «Бренды».

На карточках товаров с возможностью предзаказа высветится специальная плашка. После добавления в корзину пользователь увидит информацию о приблизительном сроке доставки. Клиенту остается только внести предоплату, выбрать вариант и адрес доставки.