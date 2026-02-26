Eltex расширяет линейку ЦОД-решений и запускает в производство коммутатор MES5320-24

Компания Eltex объявляет о запуске предсерийного производства нового L3-коммутатора MES5320-24. Он предназначен для построения уровня ядра и высокопроизводительной агрегации в ЦОД и корпоративных сетях. Модель ориентирована на применение в инфраструктуре банковского и страхового сектора, промышленных предприятий (нефтегаз, металлургия, горнодобывающая отрасль), государственных учреждений, ИТ-компаний, ритейла, а также операторов связи. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В центрах обработки данных коммутатор может использоваться в качестве Top-of-Rack или End-of-Row решения. Устройство оснащено 24 интерфейсами 25G SFP28 и двумя 100G QSFP28. Пропускная способность составляет 1,6 Тбит/с.

«Сейчас мы активно пополняем серию MES мощными решениями: уже запустили в предсерийное тестирование MES5700-32 и разрабатываем MES5600-24. Эту работу мы продолжим вести в течение всего 2026 года. Новинка MES5320-24 закрывает востребованный сегмент высокопроизводительных коммутаторов для ЦОД. Устройство сочетает интерфейсы 25G и 100G и поддерживает технологии EVPN/VXLAN, что позволяет строить масштабируемые и отказоустойчивые архитектуры в центрах обработки данных», – сказал руководитель сервисного центра MES Eltex Максим Прокопьев.

MES5320-24 подходит для построения уровня ядра с использованием сетевых карт с пропускной способностью до 10/25 Гбит/с.

В корпоративном сегменте коммутатор может применяться на уровне агрегации, где требуется передача трафика до 25 Гбит/с с уровня доступа до уровня агрегации и до 100 Гбит/с – от уровня агрегации к ядру сети.

Для обеспечения отказоустойчивости и масштабируемости предусмотрены стекирование до восьми устройств и поддержка MLAG, резервирование источников питания с возможностью горячей замены, поддержка BFD для протоколов BGP и OSPF, а также технологии EVPN/VXLAN. MAC-таблица поддерживает до 262 тыс. записей.

MES5320-24 прошел комплекс внутренних испытаний и доступен для заказа. В Eltex также открыто бесплатное тестирование новой модели.