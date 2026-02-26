Разделы

86% российских аэропортов фиксирует рост кибератак

Российская компания ORS, разработчик ИT‑решений для авиации, представила результаты исследования «Будущее аэропортовых ИT‑технологий в России», один из разделов которого посвящен кибербезопасности в аэропортах. В опросе приняли участие топ-менеджеры 57 аэропортов, оценившие динамику угроз и уровень развития систем информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Согласно результатам, 86% респондентов отметили рост количества и сложности киберинцидентов в 2025 г., еще 9% считают ситуацию стабильной, при этом ни один участник не сообщил о снижении уровня угроз. Эти оценки отражают общемировой тренд на усиление атак на критическую инфраструктуру и подтверждают, что кибербезопасность закрепляется в числе долгосрочных приоритетов развития аэропортов.

Исследование зафиксировало беспрецедентный рост инвестиций в защиту информационных систем: 79% аэропортов сообщили о значительном увеличении бюджетов на кибербезопасность, еще 12% — о умеренном росте. Таким образом, 91% респондентов подтвердили, что в 2025 г. расходы на кибербезопасность были повышены, что говорит о переходе к более проактивной модели управления рисками.

По оценке ORS, складывается трехуровневый контур киберзащиты в российских аэропортах. Первый, базовый уровень охватывает реактивные и уже ставшие обязательными меры: резервное копирование данных (88%) и защиту от DDoS‑атак (77%). Эти инструменты внедряются в том числе под влиянием инцидентов, произошедших в других организациях отрасли. Второй уровень формируют инициативы по развитию киберкультуры (обучение персонала, повышение осведомленности) — их отметили 75% респондентов, а также проекты по импортозамещению средств защиты (53%). Третий, продвинутый уровень включает использование SOC и сервисов мониторинга (28%), сетевую сегментацию (53%) и внедрение многофакторной аутентификации (MFA), о которой сообщили 7% опрошенных.

Полученные данные показывают, что российские аэропорты ускоренно переходят от точечной защиты отдельных систем к формированию многоуровневой архитектуры кибербезопасности, ориентированной на непрерывный мониторинг, устойчивость к инцидентам и снижение последствий атак. При этом значительный потенциал дальнейшего роста остаётся в области внедрения современных средств мониторинга, сегментации и защиты доступа.

