Разделы

Цифровизация
|

Цифровой двойник помог ученым ТПУ увеличить урожайность овса на 16%

Геологи ТПУ совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали новые нанокомпозитные удобрения на основе глинистого минерала глауконита. Для понимания процесса контролируемого высвобождения питательных веществ и точного расчета количества всех компонентов ученые использовали цифровой двойник. Он в динамике показывает, как взаимодействуют атомы различных соединений между собой с учетом химических и структурных особенностей минерала. Дальнейшие лабораторные тесты на рост растений показали прирост 16%, что говорит об эффективности подхода. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Исследование поддержано Российским научным фондом (грант № 22-77-10002-П). Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Molecular Liquids (Q1, IF: 5,2).

Ранее ученые Томского политеха установили, что глинистый минерал глауконит способен накапливать в своих порах и межслоевых пространствах аммоний — источник полезного для растений азота. Таким образом глауконит может выступать в роли природного контейнера для доставки питательного соединения к растениям. Однако выбор оптимальных соотношений компонентов, а также сам процесс контролируемого высвобождения в контексте устойчивого сельского хозяйства остается недостаточно изученным.

Ученые разработали цифровой двойник, который в динамике показывает, как взаимодействуют атомы на поверхности минерала с атомами полезного компонента. Модель также учитывает состав реагируемых растворов, их физико-химические особенности.

«Молекулярно-динамическое моделирование было проведено для определения режимов координации ионов, водородных связей и организации межфазной границы в ограниченной водной фазе. Поведение контролируемого высвобождения оценивалось с помощью экспериментов по выщелачиванию, а молекулярное моделирование позволило прояснить механизмы сорбции азотных соединений на поверхности глауконита», — сказал соавтор исследования, доцент отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Максим Рудмин.

Далее ученые провели лабораторные тесты на рост растений. В качестве экспериментальной культуры использовали овес. Семена выращивали в почве, которая широко используется в сельском хозяйстве в умеренных зонах Западной Сибири, при температуре 22 °С.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Тесты роста овса показали увеличение урожайности до 15,9%. Оптимальная всхожесть достигается при концентрации аммония 3%, что указывает на идеальный баланс питательных веществ для прорастания семян при самых минимальных добавках к глаукониту. Более высокие концентрации оказывают меньшее влияние на жизнеспособность семян. Повышенная концентрация аммония в гуминовых удобрениях способствует вегетативному росту и урожайности, при этом максимальная урожайность наблюдается при концентрации аммония 9%. Это подчеркивает различные потребности в питательных веществах на разных стадиях развития растений.

«Полученные результаты позволили понять сложную взаимосвязь между концентрацией аммония в комплексных минеральных удобрениях и развитием растений. Это является заделом для следующего этапа исследований — разработки мульти-вариантных и оптимальных экспериментальных серий удобрений из глауконита с предсказанием уровней связывания и пролонгации важных ионов», — отметил Максим Рудмин.

Дальнейшая работа ученых также будет направлена на изучение взаимодействия атомов кристаллической решетки глауконита с атомами питательных соединений в более широких и глубоких зонах минерала.

В исследованиях принимали участие сотрудники Инженерной школы природных ресурсов ТПУ, НИУ «Высшей школы экономики», Гуандунского технологического университета (Китай) и Макаоского университета науки и технологий (Китай).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь

Депутаты узаконили выдачу национальных сертификатов безопасности владельцам сайтов и разработчикам ПО

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще