МТС внедрила систему контроля доступа на фанерном комбинате «Сегежа Групп» в Галиче

МТС реализовала комплексное решение по контролю и управлению доступом на Галичском фанерном комбинате (входит в «Сегежа Групп») — одном из предприятий, созданных с нуля, в лесопромышленном комплексе России. Внедрение направлено на повышение уровня промышленной безопасности, снижение производственных рисков и автоматизацию процессов допуска персонала. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках проекта МТС установила систему контроля и управления доступом (СКУД), включающую турникеты, считыватели карт и программное обеспечение для интеграции с внутренними системами предприятия. Решение позволяет централизованно управлять правами доступа, вести учет проходов и обеспечивать прозрачный контроль перемещения сотрудников на территории комбината.

Частью цифровой инфраструктуры стала система предварительного контроля состояния персонала при входе на объект. Она интегрирована в контур СКУД и работает в автоматическом режиме, не замедляя пропускные процессы и не создавая очередей на контрольно-пропускных пунктах. Такой подход помогает снижать риски нештатных ситуаций и повышать общий уровень производственной дисциплины.

Внедренное решение носит профилактический характер и помогает работодателю выполнять требования охраны труда, минимизировать влияние человеческого фактора и поддерживать высокий уровень безопасности на объекте с непрерывным производственным циклом. Все события доступа фиксируются в системе и доступны для анализа ответственным службам предприятия.

«Для промышленных предприятий с высокой концентрацией персонала особенно важно выстраивать системный и технологичный подход к безопасности. Современные решения по контролю доступа позволяют не только управлять потоками сотрудников, но и заранее снижать риски, связанные с человеческим фактором. Мы видим устойчивый запрос со стороны бизнеса на такие комплексные цифровые инструменты и готовы адаптировать их под специфику конкретных производств», — отметил директор МТС в Костромской области Рамиль Мусаев.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Системы контроля доступа от МТС могут масштабироваться под задачи бизнеса и интегрироваться с другими цифровыми сервисами безопасности. Решения подходят как для промышленных объектов, так и для распределенной инфраструктуры, обеспечивая удаленное управление и мониторинг в режиме реального времени.

«Сегежа Групп» представляет собой системообразующий холдинг всего российского лесопромышленного комплекса. Поэтому мы рассматриваем цифровые решения МТС как важный инструмент цифровизации отрасли, а это одна из ключевых задач на сегодняшний день в масштабе страны. «Умные» решения помогают оптимизировать работу, снижать операционные риски, повышать эффективность производства и совершенствовать логистику. Мы намерены последовательно развивать такое сотрудничество с МТС. Алгоритмы искусственного интеллекта в составе программных решений дают нам дополнительную аналитику для принятия стратегически важных управленческих решений и дальнейшего развития», - сказал Евгений Гавренев, генеральный директор Галичского фанерного комбината.

