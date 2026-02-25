Разделы

«МегаФон» включил 4G в селе Шунга Костромской области

Возможность пользоваться цифровыми сервисами «МегаФона» получили жители села Шунга Костромского района. Оператор разместил телеком-оборудованиена территории населённого пункта, обеспечив связью не только местных жителей, но и сельчан соседних Тепра, Курочино, Колебино.

Шунга — большое старинное село в Костромском районе с населением более тысячи человек, расположенное в 15 минутах езды от колыбели дома Романовых — Ипатьевского монастыря в Костроме. В селе работают школа, детский сад, магазины, сельхозпредприятия, создавая необходимые условия для жизни, работы и учёбы. До недавнего времени мобильная связь оператора здесь обеспечивалась за счёт оборудования, расположенного в соседних населённых пунктах. Теперь благодаря установленному оборудованию максимальная скорость мобильного интернета в Шунге достигает 40 Мбит/с.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Связисты задействовали сети второго и четвёртого поколения для качественной мобильной связи и быстрого интернета. Среднечастотный и низкочастотный диапазоны расширяют зону покрытия, позволяя сигналу распространяться на большие расстояния. Так, в радиус действия оборудования попадают не только дома и улицы, но и конюшня, конноспортивный клуб, гостиница, расположенные вдоль берега реки Костромы.

«За прошлый год компания построила и модернизировала более 60 базовых станций в регионе. Масштабная работа позволила существенно увеличить ёмкость сети, обеспечить высокие скорости передачи данных и расширить покрытие сети в регионе. Мобильный интернет помогает стирать границы между городом и деревней: можно учиться и работать удалённо, оформлять документы и совершать покупки, не уезжая из дома. Поэтому мы и дальше будем продолжать стирать «белые пятна» на карте покрытия региона», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

