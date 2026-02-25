«МегаФон» прокачал «Сибирскую Масленицу» на Алтае

Во время Масленичных гуляний в Новотырышкино «МегаФон» улучшил качество мобильной связи, установив передвижную базовую станцию на площадке праздника. Гости не только ели блины и жгли чучело, но и активно делились яркими впечатлениями с близкими в Сети. За время работы оборудования, абоненты сгенерировали около 870 ГБ информации: записывали сторис, вели прямые трансляции для подписчиков и выкладывали фото в социальные сети.

Масленицу в селе Новотырышкино Смоленского района отмечали 21 февраля. Сибирский фестиваль проводится с 2007 г. и является одним из самых значимых событий в Алтайском крае. На этот раз провожать зиму прибыло около 39 тыс. человек — это абсолютный рекорд для мероприятий в регионе.

С каждым годом объём мобильного трафика, который передают и получают пользователи, растёт. Учитывая потребности участников, «МегаФон» заблаговременно усилил действующую инфраструктуру и установил мобильную базовую станцию на праздничной площадке. Удачно расположив оборудование, специалисты добились полного покрытия территории сигналом и обеспечили максимальную ёмкость сети, чтобы еще больше абонентов могли подключиться и пользоваться Сетью без зависаний.

Такое телеком-оборудование можно развернуть всего за три часа в поле или в лесу, где необходимы 4G-интернет и надёжная голосовая связь. Спутниковая антенна и дизельная электростанция позволяют технике автономно работать даже в самых экстремальных условиях. Комплекс оснащён телескопической антенной, обеспечивающей стабильный сигнал в радиусе до 15 км. Обслуживать его могут два специалиста.

«Компания не только обеспечила для прибывших «цифровой» комфорт, но и внесла свой вклад в развитие края, как туристического региона. Фестиваль привлекает внимание и соседей, и гостей из-за рубежа. Комплекс можно задействовать не только в местах, где нет плотной жилой застройки, но в городах, во время проведения массовых городских событий, футбольных матчей и концертов, позволяя еще большему числу абонентов пользоваться цифровыми сервисами. За время работы оборудования пользователи успели сгенерировать объём информации, сопоставимый с просмотром 860 часов видео», — отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

«Одной из важных задач при организации «Сибирской Масленицы» стала надёжная мобильная связь. Сотрудничество с сотовыми операторами позволило организовать мероприятие на высоком уровне. Качественные услуги компаний помогли объединить жителей Алтайского края и гостей региона, позволяя им передавать атмосферу праздника непосредственно с места событий», — сказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.