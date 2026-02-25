Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«Геоскан» и «Рослесозащита» будут совместно развивать решения для лесного хозяйства на основе беспилотных технологий

Компания «Геоскан» и ФБУ «Российский центр защиты леса» (ФБУ «Рослесозащита») заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение беспилотных авиационных систем в систему лесного хозяйства и развитие профессиональных компетенций специалистов отрасли.

Соглашение предусматривает совместную работу сторон по внедрению беспилотных авиационных систем в практику лесного хозяйства, разработку и апробацию новых сценариев использования беспилотных авиационных систем в сфере защиты лесов и лесовосстановления, тестирование перспективных технологических решений для лесопатологического мониторинга и мониторинга воспроизводства лесов, в том числе с применением новейшего оборудования для мультиспектральной аэросъёмки и нейросетевых алгоритмов.

Отдельным направлением сотрудничества станет обучение специалистов лесной отрасли применению беспилотных воздушных технологий и обработке данных аэросъемки с учётом специфических задач ФБУ «Рослесозащита», требующих уникальных компетенций в использовании мультиспектральных данных, а также разработка адаптированных учебно-методических материалов для подготовки и повышения квалификации специалистов лесной отрасли.

Реализация соглашения позволит объединить экспертный и технологический потенциал сторон для внедрения современных цифровых решений и повышения эффективности мероприятий по защите и мониторингу лесов.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

«Беспилотные авиационные системы в сочетании с цифровой обработкой данных и элементами искусственного интеллекта позволяют получать объективную и высокодетализированную картину состояния лесных массивов — от выявления очагов размножения вредителей и определения участков повреждений до оценки динамики воспроизводства лесов. Такие решения обеспечивают высокую точность, оперативность и масштабируемость мониторинга при снижении затрат и рисков, что принципиально расширяет возможности применения современных технологий в лесном хозяйстве», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Современные технологии, основанные на анализе и интерпретации данных воздушной съемки, являются эффективным инструментом для оценки состояния лесов и могут быть использованы для обследования труднодоступных и удалённых участков, а также ранней диагностики негативного воздействия на леса вредных организмов», — сказал главный аналитик ФБУ «Рослесозащита», руководитель направления дистанционных методов мониторинга лесов Александр Букась.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Гигантская российская ИТ-компания проиграла суд против банка, который безвозвратно отправил ее деньги за границу

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая

Обзор: Виртуальные АТС 2026

«Базис» построил экосистему и заработал 2 миллиарда на дополнительных продуктах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще