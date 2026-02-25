Разделы

CorpSoft24 меняет подход к расчету себестоимости с помощью экспресс-проверки

Компания CorpSoft24 представила программный инструмент «Экспресс-проверка ведения учета», который помогает предприятиям быстро находить и анализировать ошибки в учете, а в ряде случаев автоматически их исправлять. Решение отвечает на один из ключевых запросов бизнеса — как сократить время подготовки отчетности и выявлять проблемы еще до запуска трудоемкого расчета себестоимости продукции. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

На крупных предприятиях расчет себестоимости традиционно занимает от пяти до 20 часов. При этом после первого запуска зачастую выявляются ошибки учета, требующие корректировки. После их исправления расчет приходится запускать повторно. Цикл исправления ошибок может повторяться до пяти итераций. С учетом жестких сроков подготовки отчетности каждая дополнительная проверка означает потерю времени и рост нагрузки на финансовые службы.

Подсистема CorpSoft24 меняет парадигму процесса. Вместо того чтобы использовать первый расчет себестоимости как способ поиска ошибок, специалисты CorpSoft24 предложили инструмент превентивного контроля, который позволяет выявлять критичные ошибки еще до запуска расчета.

«Типовая конфигурация «1С:ERP» предлагает ряд механизмов выявления ошибок до расчета себестоимости. Но они не охватывают весь спектр проблем и часто неудобны для анализа. «Экспресс-проверка ведения учета» закрывает эти пробелы. На основании опыта реализации крупных проектов внедрения «1С:ERP» на производственных предприятиях, мы накопили большой объем критичных проверок. Они и позволили нам выявить и систематизировать информацию о проблемных зонах, в которых чаще всего появляются ошибки до расчета себестоимости», — сказал Руслан Разуваев, руководитель направления корпоративных внедрений CorpSoft24.

Одной из самых показательных проверок является анализ базы распределения расходов. В обычной практике отсутствие такой базы обнаруживается только в самом конце — по «вылезшим» нераспределенным суммам. «Экспресс-проверка ведения учета» за считанные секунды моделирует распределение расходов и находит ошибку еще до старта основного процесса, экономя десятки рабочих часов.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

В CorpSoft 24 подчеркивают, что эффективность инструмента основана на комплексном подходе к расчету себестоимости. «Мы подходим к проработке расчета себестоимости с учетно-методологической и системно-технологической стороны. Анализируем и оптимизируем как методики учета, так и возможности настройки системы. Только синергия этих направлений дает устойчивый результат», — сказал Руслан Разуваев.

В компании отмечают, что спрос на качественный расчет себестоимости остается стабильно высоким, в основном со стороны предприятий промышленного сектора.

«Экспресс-проверка ведения учета» становится крайне полезным инструментом, который помогает минимизировать повторные расчеты, радикально сокращает сроки подготовки отчетности и нивелирует человеческий фактор, автоматически исправляя типовые ошибки. Думаю, это новый стандарт подготовки расчета себестоимости на предприятиях», — сказал Руслан Разуваев.

