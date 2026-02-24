В Новой Москве продолжается строительство кластера литий-ионных аккумуляторов

В Краснопахорском районе ТиНАО ведется строительство двух заводов по производству литий-ионных аккумуляторов, которые войдут в крупнейший в России кластер систем накопления электроэнергии. Площадка имеет сложный рельеф и большой перепад высот, поэтому при возведении зданий используются специальные инженерные решения. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП Москвы.

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно развивает технологическую инфраструктуру и создает новые промышленные объекты. Так, на территории ОЭЗ «Технополис Москва» продолжается формирование кластера по производству систем накопления энергии, на базе которого будет налажен выпуск литий-ионных аккумуляторов. Запуск собственного производства позволит снизить себестоимость техники и повысить ее конкурентоспособность. Новый кластер обеспечит почти 70 процентов потребности отечественного рынка городского и коммерческого электротранспорта», — сказал Максим Ликсутов.

В его состав войдут два предприятия. Один из них завод ООО «РЭНЕРА» (топливный дивизион «Росатома», бизнес-направление «Накопители энергии»). Он станет крупнейшей в России гигафабрикой по производству литий-ионных ячеек, модулей, тяговых батарей и стационарных систем накопления энергии.

В основе проекта будущего завода — главный корпус, рассчитанный на размещение технологических линий общей протяженностью 2,5 километра, для размещения которых возводится промышленное здание длиной более 500 метров с переменной этажностью. В наивысшей точке его высота превышает 40 метров. Прочность и устойчивость обеспечиваются каркасом из сборного железобетона и фундаментом на более чем 4 тыс. свай.

«Общая готовность завода – около 85%. Мощности позволят ежегодно выпускать до 50 тыс. аккумуляторных батарей в год для электромобилей, электробусов, трамваев, речных электросудов и средств индивидуальной мобильности. Производственный процесс на предприятии будет полностью локализован: здесь организуют полный цикл — от выпуска ячеек и модулей до сборки готовых стационарных систем накопления энергии. Такой комплексный подход позволит сформировать новые компетенции в одной из наиболее перспективных отраслей промышленности», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Все корпуса завода выполнены в едином архитектурном стиле. Внешний облик зданий оформлен в соответствующей тематике: с помощью аэрографии художники изобразили грузовики, автомобили, автобусы, а также линии, отражающие экологичность всего проекта. В интерьерах преобладают светлые тона, соответствующие требованиям производственных помещений.

«Объект возводится на площадке со сложным рельефом, где перепад высот вдоль главного корпуса достигает 15 метров, поэтому при строительстве применили метод террасирования, то есть ступенчатое выравнивание территории. Это решение позволило сохранить природный ландшафт и рационально разместить здания и проезды. Кроме того, рельеф разделен подпорными стенами на два уровня, которые соединены проездами. Аналогичные инженерные решения применены и в зоне склада материалов, что повышает устойчивость территории и сокращает длину откосов», — отметил Владислав Султанов, генеральный директор ООО «Промстрой», компании, являющейся генеральным подрядчиком строительного объекта в «Красной Пахре».

Кроме того, на площадке ОЭЗ ведется строительство завода компании «ИНЭСИС», на базе которого будет налажен выпуск литий-ионных аккумуляторов для средств индивидуальной мобильности, спецтехники, стационарных и мобильных систем накопления энергии, также роботизированных комплексов. Общая готовность объекта составляет около 32%.