Бизнес Финансовые результаты
RUVDS почти на 40% увеличил выручку по итогам 2025 года

Выручка хостинг-провайдера RUVDS по итогам 2025 г. превысила отметку в 228,5 млн рублей. Это значение, на 38,5% превышающее данные за 2024 г., когда соответствующий показатель ограничивался в пределах 165 млн руб. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

Позитивная динамика в работе хостинг-провайдера обусловлена как плановым обновлением оборудования и повышением качества сервиса, так и вводом в строй новых площадок с вычислительными мощностями в городах России и ближнего зарубежья. В частности, в период с 1 января по 31 декабря 2025 г. компания ввела в работу оборудование в Ереване, Краснодаре, Мурманске, Омске и Уфе.

«Выручка – ключевой показатель любой компании, и нам отрадно, что показатели отражают верность принимаемых управленческих решений. Позитивная динамика прослеживается на всем периоде работы: мы стабильны и демонстрируем рост в каждом из кварталов. К слову, в IV квартале речь идёт о сумме в 63,7 млн руб. – увеличение с аналогичным периодом 2024 г. составило 28,3%. Мы продолжим работать в выбранном направлении, не забывая при этом о масштабировании и внедрении новых опций для наших клиентов», – сказал гендиректор RUVDS Никита Цаплин.

Выручка компании за первое полугодие 2025 г. составила 121 млн руб. против 80,2 млн годом ранее, а за второе полугодие 2025 г. – 114,3 млн против 91,2 млн. По состоянию на февраль 2026 г. в активе RUVDS числятся 20 площадок, в том числе восемь, работающих в странах ближнего и дальнего зарубежья.

