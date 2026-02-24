Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Р7» обновила «Корпоративный сервер 2024»

Компания «Р7» сообщила о расширении возможностей платформы «Корпоративный сервер 2024» и выпуске набора специализированных плагинов для решения прикладных задач и администрирования.

Для загрузки и внедрения стали доступны три плагина. Надстройки будут полезны в первую очередь для системных администраторов и инженеров, отвечающих за обслуживание сервера на стороне заказчика. После их установки на дашборде администратора появятся специальные информационные панели.

Надстройка «Реиндекс Монитор» предназначена для контроля процессов переиндексации поиска документов. Она устанавливает в интерфейс администратора отдельное окно для мониторинга очередей RabbitMQ, позволяет отслеживать прогресс задач, управлять ими, и в том числе возвращать их из очереди ошибок. «LDAP Монитор» обеспечивает мониторинг состояния синхронизации с службой каталогов. Модуль «SSL Монитор» отвечает за отслеживание сроков действия SSL-сертификатов.

Детальные инструкции по установке и настройке данных плагинов в среде Linux уже опубликованы в соответствующем разделе в центре поддержки «Р7».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще