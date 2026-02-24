Разделы

НПФ активно переходят на российское ПО

Негосударственные пенсионные фонды находятся в активной фазе технологической перестройки. Импортозамещение становится для них не просто регуляторным требованием, а возможностью перезапустить архитектуру и технологии рынка. Об этом CNews сообщили представители НПФ «Будущее».

Заместитель генерального директора НПФ «Будущее» Андрей Козлов рассказал об итогах работы полигона по тестированию российского ПО в рамках ИЦК «Финансы».

«Решение о реализации полигонов по всему финансовому сектору, а не только в банковской отрасли стало важным методологическим шагом. Это позволило проанализировать уже имеющиеся решения, оценить новые ИT-продукты и выбрать самые перспективные», — сказал Андрей Козлов.

НПФ «Будущее» начал модернизацию ИТ-ландшафта еще в 2021 г. Это позволило выявить инфраструктурные ограничения до введения новых требований по информационной безопасности. Участие в отраслевом полигоне помогло НПФ в кооперации с крупнейшими фондами рынка, вендорами и операторами оценить системы в реальной среде. Базовый функционал цифровых решений тестировали по 28 критериям — от ведения договоров до расчета выплат.

«Представленные информационные системы реализованы на разных архитектурных паттернах — от микросервисной до монолита, что дает дополнительные возможности для активного развития технологий в пенсионной отрасли, — сказал Андрей Козлов. — Есть классические монолиты, есть переходные решения с возможностью горизонтального масштабирования и управления нагрузкой».

По словам эксперта, ранее тестирование проходило всего по трем сценариям нагрузки: до 1 млн, до 5 млн и до 10 млн клиентов. В планах на 2026 г. — детализировать параметры нагрузочного тестирования, а также улучшить интеграцию системы защиты информации (СЗИ) с внешними решениями.

В завершении эксперт добавил, что итоги тестирования находятся в открытом доступе. Это особенно важно для фондов «второй волны», которым нужно заранее подготовиться к реализации требований по кибербезопасности и выбрать решения без дополнительных временных затрат на адаптацию процессов.

