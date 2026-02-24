Новинка в линейке досмотрового оборудования «Неоскан»: высокочувствительный металлодетектор МДП-333

Ассортимент досмотрового оборудования «Неоскан» пополнили арочные металлодетекторы МДП-333, которые выделяются среди аналогов 33 зонами детекции, настраиваемой чувствительностью в широком диапазоне и возможностью управления по сети через интерфейс RJ-45. Устройство сочетает высокую точность обнаружения с устойчивостью к внешним помехам и гибкой настройкой рабочих параметров, включая регулировку рабочей частоты и удалённое конфигурирование через веб-терминал. Наличие встроенного 7-дюймового дисплея, световой индикации зон обнаружения и функций автодиагностики упрощает настройку и эксплуатацию и делает МДП-333 удобным инструментом для организации контроля прохода на объектах с интенсивным потоком людей.

Точную детекцию при минимальном количестве ложных тревог обеспечивает «Неоскан МДП-333», выявляя металлические предметы размером вплоть до монеты. Широкий диапазон регулировки чувствительности (от 0 до 999) позволяет адаптировать арочный металлодетектор под различные сценарии применения — от выявления потенциально опасных предметов до предотвращения выноса малых металлических изделий с территории предприятия. Дополнительным преимуществом является возможность настройки рабочей частоты, что помогает снизить влияние помех при установке нескольких металлодетекторов рядом.

Функция подключения по сети через интерфейс RJ-45 дает возможность удаленно настраивать металлодетектор через веб-интерфейс, а также подавать через него управляющие сигналы в различных сценариях. Таким образом можно существенно упростить как первичную настройку, так и дальнейшее администрирование устройства. Для локального контроля работы арочный металлодетектор имеет 7-дюймовый LCD-дисплей со счётчиками проходов и тревог, а также индикацию зон обнаружения, повышающую наглядность досмотра.

33 зоны обнаружения и наличие световой индикации обеспечивают высокую информативность досмотра и позволяют оператору быстро определить расположение металлического предмета на теле человека. Такое зонирование сокращает время проверки и упрощает работу службы безопасности, особенно на объектах с высокой проходимостью. Важно, что этот арочный металлодетектор способен одновременно фиксировать несколько металлических объектов и отображать их положение на панели LED-индикации, а гибкая настройка чувствительности помогает адаптировать параметры обнаружения под конкретные задачи и снизить вероятность ложных тревог.

МДП-333 рассчитан на длительную эксплуатацию в местах интенсивного использования: арка устройства выполнена из ПВХ, то есть не подвержена коррозии, и имеет прочную огнеупорную конструкцию с защитой от пыли и влаги по классу IP41. Данный арочный металлодетектор работоспособен в широком диапазоне температур – от −20 до +55 °C – и может устанавливаться на КПП и в неотапливаемых помещениях, а также в других зонах с переменными условиями окружающей среды. Отметим, что МДП-333 соответствует требованиям безопасности и подходит для применения в местах массового пребывания людей.

Новые арочные металлодетекторы МДП-333 уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».