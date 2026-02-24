Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Газпром трансгаз Чайковский» строит «Долговременный архив» с Directum

«Газпром трансгаз Чайковский», дочернее предприятие «Газпрома», завершило внедрение «Долговременного архива» на платформе Directum RX. Компания перевела архивные процессы в электронный вид по всем требованиям законодательства. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

«Газпром трансгаз Чайковский» (ГТЧ) 20 лет развивает цифровую инфраструктуру на базе решений Directum, поэтому «Долговременный архив» стал логичным продолжением уже выстроенной архитектуры на знакомой платформе.

Внедрение реализовала команда специалистов Directum за 4 месяца. С «Долговременным архивом» сегодня работают 30 сотрудников администрации.

В рамках проекта в цифровой вид перевели сценарии архивного делопроизводства: формирование и согласование сдаточных описей, передачу документов на долговременное хранение с обеспечением юридической значимости. Также настроили процессы согласования актов о выделении документов к уничтожению, обработки запросов архивных справок, выписок и копий. Дополнительно реализовали механизмы формирования отчетов и выгрузки архивных документов.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Работы начались с инициации и формирования рабочей группы. Затем команда провела исследование и проектирование: выполнила анализ текущих процессов (GAP-анализ), собрала и согласовала требования, подготовила уточненное техническое задание. На следующем этапе решение настроили и адаптировали под процессы.

Работать в системе пользователей обучили через видеоуроки. На сегодняшний момент «Долговременный архив» на базе Directum RX запущен в промышленную эксплуатацию и передан на сопровождение. В полном объеме электронное хранилище заработает через несколько лет, когда подойдет срок передачи документов в архив.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации

В России готовится запуск производства аккумуляторов для дата-центров и беспилотных машин на замену зарубежным

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще