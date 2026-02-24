Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Еще 230 семей Свободного подключили к гигабитному интернету от МТС .

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Свободном. Более 230 семей, проживающих в центральной и северной частях города, получили доступ к домашнему интернету и сервисам экосистемы МТС на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в Центральном, Управленческом, а также Северном и Лазовском районах Свободного. Скоростной домашний интернет заработал в многоквартирных домах на улицах Литвиновская, Управленческая, Ленина, Лазо, Парниковая, Мухина, Серова и Станиславского.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Домашняя сеть с пропускной способностью до 1 Гбит/с, что в 10 раз выше стандартной скорости, позволяет с комфортом подключаться к сети на устройствах всех членов семьи одновременно, смотреть потоковое видео в Ultra HD качестве, загружать на облачные ресурсы видео и формировать фотоархивы, подключаться к игровым серверам по вечерам и в выходные дни, когда наблюдаются пиковые нагрузки на сеть.

«МТС продолжает работу по расширению сети фиксированного интернета в Амурской области. Строительство новых сетей волоконно-оптических линий связи, позволяет обновить существующую телеком-инфраструктуру интернет-скоростями до 1 Гбит/с и создать основу для дальнейшего развития сети. Только в прошлом году в области было сдано в эксплуатацию более шести тысяч новых квартир. Заезжая в новые квадраты, новоселы приобретают бытовую технику и электронику, устанавливают элементы умного дома, различные датчики, которые требуют высокие скоростные характеристики при подключении к сети. «Гигабит» позволяет обеспечить эту потребность, а жители могут с комфортом пользоваться домашним интернетом, мобильной связью и цифровыми сервисами», — сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще