«МегаФон» и ПГУТИ запустят программу подготовки кадров для телеком-отрасли

«МегаФон» и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на формирование кадрового потенциала для телекоммуникационной отрасли России. Документ предусматривает совместную разработку образовательных программ, проведение научно-исследовательских проектов и усиление практической подготовки профильных специалистов.

Базой для партнерства станет направление «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Учебные курсы для студентов этого профиля разработают с учётом реальных технологических запросов и стандартов «МегаФона». Все программы будут сопровождаться созданием современных учебно-методических материалов, развитием лабораторной базы университета и регулярной актуализацией учебного контента в соответствии с эволюцией технологий и стандартов отрасли.

«МегаФон» берет на себя экспертную поддержку проекта. Компания будет определять нужные компетенции, внедрять учебные модули и контролировать качество подготовки студентов.

«ПГУТИ — один из ключевых профильных вузов для телекома, с которым мы сотрудничаем много лет. Сегодня в разных подразделениях «МегаФона» работают более 480 выпускников университета, причем некоторые из них уже возглавляют федеральные департаменты. Наша цель — объединить усилия так, чтобы студенты выпускались подготовленными к работе: знали конфигурацию сети и регламенты конкретного оператора», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

«Для нас важно обеспечить не только высокий уровень теоретических знаний, но и готовность выпускников к решению производственных задач с первого дня работы. Соглашение задаёт переход к системной модели взаимодействия университета и бизнеса, где образовательный процесс строится вокруг реальных задач отрасли, а студенты получают доступ к передовым технологиям и экспертной поддержке ещё на этапе обучения», — сказал Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.

В 2026 г. на факультете систем и сетей связи ПГУТИ стартуют три ключевые образовательные инициативы, разработанные при непосредственном участии экспертов «МегаФона». Первый — курс «Сети доступа» будет ориентирован на практическую подготовку студентов к проектированию, настройке и эксплуатации сетей доступа операторов связи. А во втором полугодии 2026 г. стартует курс «Оптимизация параметров сетей связи», посвящённый анализу, тонкой настройке и повышению эффективности телекоммуникационной инфраструктуры.

Кроме того, при поддержке «МегаФона» будет проведена актуализация и разработка новых бакалаврских программ по специальности 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», по двум профилям. Будут готовить специалистов по проектированию и автоматизации корпоративных и сетей доступа в соответствии с требованиями оператора, которые сфокусируются на изучении мобильных технологий поколения 5G, V2X, IoT и спутниковых системах. Программа обеспечит подготовку к работе с динамическими, распределёнными архитектурами связи, включая транспортные и промышленные сценарии применения.