Курганские предприятия нарастили на 10% инвестиции во внедрение технологии интернета вещей

МТС проанализировала спрос на отечественные ИТ-решения среди зауральских компаний. В 2025 г. в Курганской области лидером по динамике и объему инвестиций в интеграцию стала технология интернета вещей (IoT, Internet of Things), опередившая облачные сервисы и решения на базе видеоаналитики. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. наибольший рост объема инвестиций у компаний Курганской области пришелся на IoT-решения – объем вложенных средств вырос год к году на 10%. Ключевым драйвером роста спроса в Зауралье на умные датчики стало активное внедрение M2M-устройств для автоматизации и анализа работы промышленных предприятий.

Наиболее активный рост спроса на приобретение и установку IoT-датчиков также показали производственные компании Зауралья. Сервисы на базе интернета вещей обеспечивают удаленный мониторинг параметров работы оборудования, в том числе контролируют давление, температуру и другие важные характеристики устройств, учитывают расход электричества и других ресурсов. Использование IoT-решений дает возможность бизнесу следить за состоянием здоровья персонала, что особенно важно для работы на промышленных предприятиях, а также обеспечивает мониторинг автопарка и разъездного персонала.

Также такое оборудование активно внедрялось в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в ресурсоснабжающих организациях. М2М-устройства обеспечивают дистанционный мониторинг работы приборов учета и сбора показаний, выявляют в реальном времени протечки и кражи на сетях, за счет чего цифровое решение позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации и в кратчайшие сроки устранять их. Другим трендом использования технологии интернета вещей стало внедрение М2М-устройства в работу логистических компания, а также на предприятиях с собственным автопарком и разъездным персоналом. Умные датчики интегрируются с IoT-платформой для анализа и выстраивания оптимальных маршрутов, предотвращения аварий и снижения расходов на топливо.

«IoT-технологии помогают курганскому бизнесу закрывать сразу несколько задач – от контроля охраны труда до выявления коммерческих потерь. Умные датчики могут автономно работать до десяти лет даже на большом расстоянии без подзарядки, что особенно актуально для сложной местности и удаленных объектов. Это позволяет нам размещать оборудование в самых труднодоступных местах и разрабатывать сценарии работы под самые нестандартные проекты», — отметила директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.