Каждый четвертый ИT-специалист опасается сокращений

26% опрошенных ИT-специалистов сообщили, что опасаются сокращений, следует из исследования образовательной платформы для ИT-специалистов PurpleSchool и PR-агентства Glava по итогам онлайн-опроса 1127 респондентов. Об этом CNews сообщили представители Glava.

Исследование показало, что 29% участников опроса называют конкуренцию критической и говорят о сотнях откликов на одну вакансию, 22% считают, что без рекомендаций от сотрудников компании трудоустроиться практически невозможно, 14% отмечают высокую конкуренцию и сложность выделиться, еще 7% фиксируют конкуренцию даже на уровне сеньоров. Остальные участники оценивают ситуацию спокойнее. 10% считают конкуренцию нормальной, 9% отмечают, что она выросла, но остается терпимой, еще 9% сообщили, что пока не искали работу и им сложно оценить уровень конкуренции.

Согласно данным, 37% респондентов сообщили, что работают стабильно и не ожидают изменений, 26% трудятся, но опасаются сокращений. В активном поиске работы находятся 34% опрошенных. Из них 14% ищут место для заработка до трех месяцев, 7% от трех до шести месяцев, 13% более шести месяцев. Еще 3% сообщили, что вынужденно ушли из ИT или сменили направление.

«Рынок ИT вошел в фазу нормализации после периода перегрева. Компании осторожнее подходят к найму, дольше принимают решения и сильнее фильтруют кандидатов по прикладному опыту, поэтому соискатели чаще ощущают конкуренцию и неопределенность», – сказал Ларичев Антон Андреевич, основатель платформы PurpleSchool.

Динамика доходов за год, по данным опроса, остается неоднородной. 28% сообщили, что заработок не изменился, у 22% он вырос на 20% и более, у 16% поднялся до 20%. При этом 18% отметили, что сейчас остаются без дохода из-за поиска работы, 9% перешли к доходу на проектной занятости, 5% сообщили о снижении дохода, еще 3% затруднились ответить.

Опрос показал не только высокую оценку конкуренции, но и изменение практик на рынке труда. По данным исследования 52% респондентов работают на одном фултайме, 20% находятся в поиске работы или без занятости, 15% совмещают полный рабочий день с подработками или фрилансом, а 8% работают только на проектной занятости.

Отдельно исследование фиксирует опыт сокращений. 70% респондентов сообщили, что не сталкивались с сокращениями, 22% отметили сокращения в 2025 году, 3% в 2026 году, 2% в 2024 году, еще 4% указали, что сталкивались с сокращениями ранее, до 2024 г.

«При этом среди ИТ-специалистов, вышедших на рынок труда, есть отдельная категория – начинающие предприниматели, которые вели один или несколько собственных проектов, однако сейчас выбрали найм как более перспективную деятельность, заморозив прошлую активность. И на рынке труда, и в бизнесе сейчас идет масштабная пересборка», – сказала Рафикова Регина, основатель B2B и B2G PR-агентства Glava.

