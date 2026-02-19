Разделы

«VK Реклама» запускает новый объект «Визитки»

«VK Реклама» запускает новый объект «Визитки». Визитки представляют собой упрощенный аналог лид-форм. На основе краткого УТП продукта или услуги ML-модель генерирует для пользователя небольшую страницу с описанием оффера, возможным креативом и встроенными кнопками обратной связи. Рекламодатель может добавить в визитку свой номер телефона и ссылку на профиль в мессенджере или соцсети. Далее визитка интегрируется в рекламный пост, который создается в формате смарт-кампании. Все элементы объекта можно изменить вручную. Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря быстрому запуску в формате смарт-кампаний, визитку сможет настроить любой рекламодатель, вне зависимости от опыта. Генеративные инструменты «VK Рекламы» помогут не только подобрать визуал и составить текст объявления, но и создать саму визитку.

«Визитка станет отличным решением для рекламодателей, в особенности представителей малого и среднего бизнеса, у которых нет раскрученного сайта или сообщества, но необходима понятная посадочная страница для пользователей, заинтересовавшихся рекламой, и сбора лидов», — сказала операционный директор «VK Рекламы» Ирина Совик.

Цифровизация

