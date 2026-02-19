Разделы

Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Rutube запустит продажу билетов в кино и диджитал-инвентарь

Rutube запускает новые возможности рекламной поддержки кинопроката. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

Теперь кинопрокатчики могут получать доступ к аудитории Rutube, которая насчитывает более 85 млн человек в месяц. Платформа предоставляет доступ к разнообразным рекламным инструментам: витрине с подборкой тематического контента на главной странице, CRM, поп-ап в web-версии и на Smart TV, широкому размещению трейлеров и тизеров в pre-roll и другим форматам. В рамках промо фильма «Сказка о царе Салтане» Rutube даже тематически изменил свой логотип на главной странице.

Давид Кочаров, генеральный продюсер видеосервиса Rutube и онлайн-кинотеатра Premier также сказал, что Rutube «будет создавать событие» на платформе к выходу фильмов в широкий прокат. «Это новейший рекламный инвентарь для продвижения кино в российском digital», — сказал он.

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

«Скоро мы также запустим прямые продажи билетов в кино через Rutube, чтобы зрители могли покупать их непосредственно на платформе», — сказал генпродюсер видеосервиса.

Первыми полнометражными проектами, которые поддержал Rutube, стали семейные фильмы «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане». Фильм «Простоквашино», вышедший на экраны 1 января 2026 г., собрал рекордные 2,4 млрд руб., а «Сказка о царе Салтане» (премьера состоялась 12 февраля 2026 г.) менее чем за неделю собрал более 730 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

«Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах

CNews Analytics опубликовал карту «Рынок российских ПАК»

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще