Rutube запустит продажу билетов в кино и диджитал-инвентарь

Rutube запускает новые возможности рекламной поддержки кинопроката. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

Теперь кинопрокатчики могут получать доступ к аудитории Rutube, которая насчитывает более 85 млн человек в месяц. Платформа предоставляет доступ к разнообразным рекламным инструментам: витрине с подборкой тематического контента на главной странице, CRM, поп-ап в web-версии и на Smart TV, широкому размещению трейлеров и тизеров в pre-roll и другим форматам. В рамках промо фильма «Сказка о царе Салтане» Rutube даже тематически изменил свой логотип на главной странице.

Давид Кочаров, генеральный продюсер видеосервиса Rutube и онлайн-кинотеатра Premier также сказал, что Rutube «будет создавать событие» на платформе к выходу фильмов в широкий прокат. «Это новейший рекламный инвентарь для продвижения кино в российском digital», — сказал он.

«Скоро мы также запустим прямые продажи билетов в кино через Rutube, чтобы зрители могли покупать их непосредственно на платформе», — сказал генпродюсер видеосервиса.

Первыми полнометражными проектами, которые поддержал Rutube, стали семейные фильмы «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане». Фильм «Простоквашино», вышедший на экраны 1 января 2026 г., собрал рекордные 2,4 млрд руб., а «Сказка о царе Салтане» (премьера состоялась 12 февраля 2026 г.) менее чем за неделю собрал более 730 млн руб.