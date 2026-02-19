Разделы

Половина работающих россиян при покупках онлайн больше всего тратят на одежду и обувь

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Рекламы» провели опрос среди более чем 7 тыс. работающих жителей России, чтобы изучить покупательское поведение в онлайне. Для значительной части аудитории онлайн-покупки стали привычными, а сайты с объявлениями — одной из основных точек выбора товаров. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В исследовании приняли участие жители России с разным профессиональным статусом и сферой занятости. Среди работающих респондентов больше всего оказалось представителей промышленности (6%), сферы образования, административного персонала, розничной торговли, строительства и ремонта (по 5%), а также ИT-специалисты и сотрудники финансов, логистики и HR (по 4%).

Онлайн-покупки стали привычным способом приобретения повседневных товаров для значительной части работающих россиян. Речь идет прежде всего о регулярных покупках одежды, товаров для дома, ремонта и других базовых категорий, а не о разовых или спонтанных тратах. Чаще всего жители России тратят на онлайн-покупки от 5% до 15% ежемесячного дохода — об этом сообщили 41% респондентов. Еще 25% опрошенных направляют на такие покупки от 16% до 25% зарплаты. До 4% дохода тратят 17% участников опроса, а от 26% до 50% — 12%. Более половины заработка на онлайн-покупки расходуют лишь 5% респондентов: 4% — от 51% до 75%, еще 1% — свыше 76%.

Распределение расходов на онлайн-покупки различается у мужчин и женщин. Среди мужчин чаще встречаются те, кто тратит от 5% до 15% ежемесячного дохода — 43% против 39% среди женщин. Женщины, в свою очередь, чаще направляют на онлайн-покупки от 26% до 50% дохода — 14% против 10% у мужчин. Доля респондентов, расходующих до 4% зарплаты, сопоставима — 18% среди мужчин и 17% среди женщин.

av1.jpg
Какую часть от зарплаты в среднем ежемесячно вы тратите на онлайн-покупки?

Основная часть онлайн-расходов жителей России за последний месяц пришлась на одежду и обувь — эту категорию указали 51% респондентов. На втором месте оказались товары для дома и ремонта (36%), на третьем — категория «красота и уход» (28%). Детские товары и электронику с гаджетами выбирают по 17% опрошенных. Среди других повседневных категорий респонденты отмечали товары для дома и дачи (14%), автотовары и запчасти (11%), спорт и хобби (10%). Инструменты и оборудование, включая товары для бизнеса, покупают 7% участников опроса, мебель и крупную технику — 6%, услуги (ремонт, образование и авто) — также 6%.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

При выборе товаров жители России ориентируются на разные источники информации. Чаще всего к покупке мотивирует реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах — этот вариант указали 47% респондентов. На втором месте находятся рекомендации друзей, коллег и родственников (34%). Далее следуют реклама на телевидении (29%), в социальных сетях (25%) и в поисковых системах (21%). Интеграции у блогеров влияют на решения о покупке у 19% опрошенных, реклама на видеоплатформах — у 16%, в сервисах коротких видео — у 14%. Наружную рекламу отметили 11% респондентов, рекламу в музыкальных сервисах — 10%, на радио — 6%.

av2.jpg
Реклама на каких площадках больше всего мотивирует вас на покупку?

«Почти половина опрошенных отмечают, что реклама на сайтах с объявлениями сильнее других каналов мотивирует их к покупке. Это связано с тем, что пользователь приходит на такие площадки уже с конкретным запросом и находится в процессе выбора: сравнивает предложения, условия и цены. В этот момент реклама становится частью решения, а для бренда это возможность быть заметным именно в точке выбора», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

