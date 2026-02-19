Разделы

Покупки на скорости до 100 Мбит/с: что изменилось в пермских ТЦ

В феврале мобильный трафик абонентов в крупных торговых центрах Перми увеличился на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ежедневно в моллах, расположенных в областном центре, передают свыше миллиона мегабайт трафика. Такой объем передачи данных можно сравнить с видеозвонком длиной в три тысячи часов. Такие значения зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Больше всего стримов из магазинов и фото из примерочных пермяки передают в марте и мае. В эти месяцы интернет-трафик увеличивается на 15%. При этом пиковые значения приходятся на предпраздничные дни – объем передачи данных подрастает сразу на 30% по сравнению со среднедневными значениями. Не менее резко растет и голосовой трафик, прибавляя 20% к показателям обычного буднего дня.

Обеспечить качественную сеть в торговых залах, примерочных, складских помещениях, кинотеатрах и на фудкортах помогает установка базовых станции внутри моллов. Подобные решения уже работают в популярных центрах Перми и края.

За счет запуска indoor базовой станции в ТРЦ «iMall Эспланада» инженеры оператора увеличили территорию покрытия и сделали мобильный интернет еще быстрее. Посетители и сотрудники более 150 магазинов могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

«Рост мобильного трафика в торговых центрах Перми свидетельствует о повышении цифровой активности горожан и востребованности мобильного интернета в процессе шопинга. Мы обеспечиваем стабильную связь и высокую скорость передачи данных в магазинах, примерочных, на фудкортах, в том числе и при повышенной нагрузке на сеть в праздничные дни. Это позволяет жителям и гостям города комфортно совершать покупки, советоваться с близкими по видеосвязи, а в случае необходимости решить рабочие вопросы в онлайн-режиме», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

