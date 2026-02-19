Общий объем трат через T-Pay на iPhone достиг 20 млрд рублей

Более 28 млн транзакций на сумму почти 20 млрд руб. совершили клиенты с помощью сервиса «Т-Банка» T-Pay на iPhone, позволяющего оплачивать покупки по технологии, аналогичной Apple Pay, с момента его запуска в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Почти за пять месяцев с момента запуска T-Pay на iPhone наши клиенты совершили более 28 млн транзакций общим объемом почти 20 млрд с помощью этого сервиса. Средний чек за все время ― примерно 680 руб., клиенты используют его для повседневных трат», ― сказал директор департамента ключевых экосистемных продуктов «Т-Банка» Сергей Хромов.

Он подчеркнул, что основной переток аудитории в новый способ оплаты идет от пользователей банковских карт, на втором месте — те, кто ранее оплачивал покупки по QR-кодам.

«По темпам старта T-Pay на iPhone стал самым быстрорастущим альтернативным методом оплаты внутри экосистемы T-Pay, опередив в том числе запуск платежных стикеров и T-Pay на Android», — сказал Сергей Хромов.

При этом общий объем трат клиентов через все способы оплаты внутри сервиса моментальных платежей T-Pay за 2025 г. вырос на 44% и превысил 1 трлн руб. Число транзакций увеличилось на 35% — до 1,4 млрд операций. Наиболее заметную динамику показали T-Pay QR (+75%), кнопка T-Pay Online для оплаты на сайтах (+65%) и T-Pay на Android (+28%).

«Наша задача — предоставлять клиенту максимальный выбор способов оплаты и обеспечивать максимально удобный пользовательский опыт. Самое главное — дать потребителю широкий выбор, а он сам решит, что ему подходит. Клиенты голосуют за удобство, за лучший интерфейс, за бесшовность, за возможность оплатить быстро и не задумываться о лишних шагах и нажатиях», — сказал Сергей Хромов.