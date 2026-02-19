Разделы

Новый уровень безопасности контейнеров: «Платформа Боцман» и «АТ Консалтинг» анонсировали интеграцию для автоматического управления секретами

Компания «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») представляет новый уровень интеграции между платформой контейнеризации «Боцман» и продуктом «Центр управления пользователями (ЦУП) версия 2.0» от «АТ Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители «АТ Консалтинг».

Ключевым преимуществом связки является полная автоматизация жизненного цикла конфиденциальных данных. Пароли, ключи API и токены доступа динамически запрашиваются приложениями напрямую из ЦУП, исключая их хранение в конфигурациях или репозиториях кода. Платформа поддерживает автоматическую ротацию секретов по расписанию и выдачу уникальных, одноразовых учетных данных для подключений к базам данных, что сводит риски утечки к минимуму. Это позволяет устранить одну из главных уязвимостей — статические секреты в средах — и освобождает команды DevOps от сотен ручных операций.

Доступ к секретам в «Боцмане» регулируется детальными политиками, реализующими принцип наименьших привилегий: каждому приложению разрешен доступ только к строго определенным данным. Все операции фиксируются в неизменяемом журнале аудита, что обеспечивает прозрачность и упрощает соответствие строгим отраслевым стандартам, таким как PCI DSS, или требованиям ФСТЭК России. В случае инцидента доступ может быть отозван централизованно в течение часов, а не недель.

Для бизнеса интеграция означает значительное снижение операционных и репутационных рисков, связанных с утечкой данных. Автоматизация процессов безопасности напрямую сокращает затраты и ускоряет вывод продуктов на рынок: разработчики быстрее получают доступ к необходимым ресурсам через самообслуживание. Решение обеспечивает единую модель защиты для гибридных и мультиоблачных сред, повышая портативность и гибкость всей ИТ-архитектуры.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«В современном мире облачных технологий безопасность не может быть статичной, — сказал Игорь Сорокин, коммерческий директор платформ GitFlic и «Боцман». — Наша интеграция предлагает рынку не просто оркестрацию контейнеров, а готовую платформу, где управление секретами происходит автоматически, по принципу необходимости. Это противоположность устаревшему подходу с паролями в конфигах и их ротацией раз в полгода вручную. Мы делаем «Боцман» надежным по умолчанию, превращая безопасность из бремени в конкурентное преимущество для бизнеса».

«Наша компания на протяжении многих лет специализируется на комплексной защите данных и повышении уровня информационной безопасности клиентов. За годы успешной работы мы накопили богатый опыт решения сложных задач в области кибербезопасности, разработки надежных механизмов идентификации и аутентификации, а также эффективного управления доступом и секретами. Убеждены, что автоматизированное управление секретами в контейнеризированных средах — это залог безопасности и стабильной работы современных приложений. Мы осознаем всю полноту ответственности перед заказчиками, и безопасность их данных остается нашим безусловным приоритетом», — сказал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности компании «АТ Консалтинг».

Техника

