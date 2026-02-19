«К2 НейроТех» назвал ИИ-тренды в здравоохранении: от цифровых ассистентов до предиктивной аналитики

ИИ-интегратор полного цикла «К2 НейроТех» (входит в «К2Тех») выделил четыре ключевых технологических тренда 2026 г., которые формируют новую модель применения искусственного интеллекта в здравоохранении. По оценке экспертов компании, российские медучреждения активно переходят от локальных пилотов к системной интеграции ИИ-решений в клиническую и управленческую практику. Об этом CNews сообщили представители «К2 НейроТех».

Искусственный интеллект перестал быть технологическим новшеством и стал рабочим инструментом для врачей, исследователей и управленцев в здравоохранении. По данным Министерства здравоохранения России, в России зарегистрировано уже более 40 медицинских программ с использованием ИИ. Медицинские организации 72 регионов России используют московские сервисы искусственного интеллекта в работе: только за 2024 г. ИИ помог проанализировать около 2,5 млн лучевых исследований, а цифровые ассистенты составили более шести млн сводок по электронным картам пациентов. Его применение выходит за рамки помощи в диагностике, охватывая весь цикл работы с пациентом — от научных исследований и диагностики до управленческих вопросов. Эксперты «К2 НейроТех» выделили четыре ИИ-тренда в здравоохранении.

От чат-ботов к комплексным цифровым ассистентам врача

Первичный сбор анамнеза, расшифровка медицинской документации, подготовка выписок и справок — эти рутинные задачи все чаще перекладываются на цифровых помощников на базе больших языковых моделей (LLM). Современные ИИ-ассистенты способны не просто отвечать на запросы, но и анализировать историю болезни пациента, сверяться с актуальными клиническими рекомендациями и даже предлагать врачу возможные варианты диагноза для верификации. Это сокращает объем «бумажной» работы до 30% и высвобождает время для общения с пациентом и клинических решений. Наиболее перспективным направлением является ambient-технология, когда ИИ в фоновом режиме анализирует диалог врача и пациента и автоматически заполняет электронную карту.

Компьютерное зрение и предиктивная аналитика

Анализ медицинских изображений (КТ, МРТ, рентген, гистологические срезы) остается наиболее зрелым и востребованным направлением медицинского ИИ. Алгоритмы обнаруживают патологии с точностью, сопоставимой с работой опытных специалистов, помогают оценивать динамику заболевания, планировать лучевую терапию в онкологии и скрининге массовых обследований. Высокоточные роботизированные системы, которые могут работать автономно, либо под управлением человека, активно применяются при проведении высокотехнологичных операций, лазерном воздействии, в микрохирургии и при прочих хирургических вмешательствах. Внедрение таких решений позволяет клиникам разгрузить высококвалифицированных специалистов, сократить время ожидания заключения для пациента и минимизировать риск врачебных ошибок из-за усталости или человеческого фактора.

ИИ переходит от диагностики существующих заболеваний к прогнозированию их развития. Анализируя данные из электронных медицинских карт, лабораторных показателей и даже носимых устройств, алгоритмы могут выявлять пациентов с высоким риском развития осложнений – например, сепсиса или сердечной недостаточности, – за 24-72 ч до клинических проявлений. В масштабах больницы такие системы предиктивной аналитики помогают перераспределять ресурсы, предотвращать критические состояния и внедрять превентивный подход к лечению, что напрямую влияет на снижение летальности и стоимости лечения. При этом врач, основываясь на предположениях искусственного интеллекта, делает собственный вывод. Ответственность за поставленный диагноз и последующее предписанное лечение остается за врачом.

Автоматизация клинических исследований и разработка терапии

В научной медицине ИИ сокращает годы разработки лекарств и методов лечения до месяцев. Генеративные модели помогают открывать новые молекулы и предсказывать их свойства, а автономные роботизированные лаборатории проводят тысячи экспериментов в параллельном режиме. Цифровые двойники пациентов позволяют тестировать схемы лечения in silico (в компьютерной симуляции) до применения на человеке. Эти технологии радикально ускоряют создание новых методов диагностики и терапии, что особенно критично в онкологии, неврологии и орфанных заболеваниях. Кроме того, ИИ применяют в программировании и настройке экзоскелетов: это повышает их эффективность и доступность для людей с ограниченными способностями передвижения.

Оптимизация процессов и управление ресурсами больницы

Эффективность работы медицинского учреждения сегодня также зависит от ИИ. Алгоритмы используются для «умного» планирования операционных, прогнозирования потока пациентов в приемное отделение, управления запасами лекарств и расходных материалов, контроля загрузки дорогостоящего оборудования. Это повышает оборачиваемость коечного фонда, снижает логистические издержки и в конечном итоге улучшает доступность медицинской помощи.

Вячеслав Дегтярев, руководитель по развитию продуктовых решений «К2 НейроТех», отметил: «Российские медицинские организации все чаще переходят от пилотных экспериментов с ИИ к системному внедрению. Ключевой запрос сегодня — не отдельная модель для анализа снимков, а комплексная платформа, которая решает несколько задач: от разгрузки врача до управления ресурсами. При этом абсолютным приоритетом остаются безопасность и суверенитет данных, что делает локальные on-premise решения, подобные нашему «ПАК-AI», стратегическим выбором для отрасли».