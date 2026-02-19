Разделы

Итоги 2025 года «НЭК.Тех»: новые разработки, собственная ЭКБ и расширение географии

Единый научно-технический центр «НЭК.Тех» (входит в группу «НЭК») подводит итоги 2025 г. Решения компании применяются в энергетическом приборостроении, ЖКХ и других отраслях экономики. Об этом CNews сообщили представители «НЭК.Тех».

«В 2025 г. компания выросла в Единый научно-технический центр Группы «НЭК» и расширила портфель проектов. Наряду с разработкой интеллектуальных систем учета электроэнергии, мы ведем разработки в области электрозарядной инфраструктуры, разрабатывая ПО для зарядных станций разного типа, интеллектуальных приборов учета воды и газа по заказу завода «Нартис». Для компании «Мосэлектрощит» оказываем консультационные услуги по внесению решений в реестр отечественной продукции. В интересах «Юнител Инжиниринг» создаем новую линейку терминалов релейной защиты ЮНИТ М-300 и ЮНИТ М-500 для подстанций 220/110 кВ, ведем разработку новых версий «ПКУС УПАСК Триумф» (устройств передачи аварийных сигналов команд релейной защиты и автоматики). Значительное внимание уделяем собственным разработкам в области электронной компонентной базы. Все это закладывает основу технологической независимости нашей страны», – сказал генеральный директор «НЭК.Тех» Дмитрий Зарецкий.

В 2025 г. разработаны опытные образцы интеллектуальных приборов учета электроэнергии как в исполнении сплит, так и в стандартном шкафном исполнении под требования нового СТО ПАО «Россети». Разработаны суперкомпактные счетчики для энергосбытовых компаний – гарантирующих поставщиков ПАО «Интер РАО».

В 2025 г. «НЭК.Тех» представил новый интеллектуальный счетчик со встроенной системой мониторинга параметров качества сети по ГОСТ 33073-2014. Разработка создана для завода «Нартис» и не имеет аналогов на российском рынке по соотношению функционала и стоимости.

Специалисты компании провели масштабную работу по повышению защищённости приборов учета электроэнергии, устройств сбора и передачи данных (УСПД), а также беспроводной сети передачи данных ZigBee. Поддержаны новые требования протокола СПОДЭС в соответствии с СТО ПАО «Россети».

Дизайн-центр компании выполнил корпусирование микросхем в России: выпущены тестовые партии в корпусах от НИИЭТ и GS Nanotech, разработаны устройства входного контроля, согласованы параметры корпусирования в АО «Микрон», тестовая партия запланирована на 2026 г. В результате проведенной работы будет определен технологический партнер, который будет выполнять корпусирование микросхем в России, увеличивая таким образом степень локализации компонентной базы. Фабрика АО «Микрон» в 2025 г. приступила к изготовлению полностью отечественной микросхемы специализированного АЦП для приборов учета, разработанного в Дизайн-центре «НЭК.Тех».

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

По итогам 2025 г. 56 ИТ-решений «НЭК.Тех» внесены в Реестр российского программного обеспечения Минпромторга, зарегистрировано два патента: на инновационное изобретение для релейной защиты и автоматики и корпус электронного прибора. Вся линейка счетчиков воды и газа также внесена в Реестр Минпромторга.

Вместе с расширением продуктового портфеля, в 2025 г. расширилась география присутствия «НЭК.Тех» — открыто пятое подразделение компании в России – центр разработки в Нижнем Новгороде. Особое внимание в 2025 г. уделялось развитию команды: внедрен комплекс социальных программ для сотрудников (компенсация питания, спорта, ДМС).

Итоги 2025 г. сформировали основу для дальнейшего развития технологических решений и укрепления позиций компании в сфере в сфере IoT, энергетики и отечественной электроники.

