Wildberries упрощает авторизацию для клиентов «Рив Гош» с помощью единого профиля WB ID

Авторизация с помощью разработанного командой РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) сервиса WB ID стала доступна на сайте и в мобильном приложении ритейлера «Рив Гош» — теперь клиенты участника рынка парфюмерии и косметики могут заходить в свой профиль в один клик. Для входа с помощью WB ID достаточно иметь учетную запись в любом из сервисов экосистемы Wildberries & Russ. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Интеграция с «Рив Гош» укрепляет экосистему WB ID, которая уже работает с рядом стратегических партнеров и сторонних онлайн-ресурсов. В планах Wildberries & Russ — дальнейшее расширение списка площадок, поддерживающих авторизацию через WB ID.

WB ID — это единый и безопасный профиль пользователя для быстрой авторизации на всех платформах экосистемы Wildberries & Russ и на ресурсах внешних партнеров. В личном кабинете WB ID отображаются активные сессии и основные данные, которые можно контролировать в едином интерфейсе.

Ранее компании Wildberries & Russ и «Рив Гош» договорились о стратегическом партнерстве в развитии категории «Красота». По условиям сотрудничества «Рив Гош» подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики Wildberries.