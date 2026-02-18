Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Wildberries упрощает авторизацию для клиентов «Рив Гош» с помощью единого профиля WB ID

Авторизация с помощью разработанного командой РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) сервиса WB ID стала доступна на сайте и в мобильном приложении ритейлера «Рив Гош» — теперь клиенты участника рынка парфюмерии и косметики могут заходить в свой профиль в один клик. Для входа с помощью WB ID достаточно иметь учетную запись в любом из сервисов экосистемы Wildberries & Russ. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Интеграция с «Рив Гош» укрепляет экосистему WB ID, которая уже работает с рядом стратегических партнеров и сторонних онлайн-ресурсов. В планах Wildberries & Russ — дальнейшее расширение списка площадок, поддерживающих авторизацию через WB ID.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

WB ID — это единый и безопасный профиль пользователя для быстрой авторизации на всех платформах экосистемы Wildberries & Russ и на ресурсах внешних партнеров. В личном кабинете WB ID отображаются активные сессии и основные данные, которые можно контролировать в едином интерфейсе.

Ранее компании Wildberries & Russ и «Рив Гош» договорились о стратегическом партнерстве в развитии категории «Красота». По условиям сотрудничества «Рив Гош» подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил собственный раздел в каталоге парфюмерии и косметики Wildberries.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Экономия на закупках и уменьшение складских запасов: как эффективно управлять НСИ

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Российский бизнес получил платформу для создания собственных ИИ-агентов с ролевым доступом и мониторингом

Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще