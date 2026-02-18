В Подмосковье еще одну услугу в сфере тепловодоснабжения перевели в «цифру»

Теперь подать заявку на отключение или подключение подачи коммунальных ресурсов в объект недвижимости в Подмосковье можно онлайн. Новая услуга доступна на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители двух пилотных муниципальных округов получили еще одно цифровое решение для повседневных задач: теперь они могут онлайн подавать заявки на отключение и подключение тепло‑ и водоснабжения. Это уже восьмая оцифрованная услуга в рамках проекта по трансформации ресурсоснабжающих организаций. Для удобства пользователей все они размещены на одной странице регпортала», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Собственники жилых домов и нежилых зданий на территории Можайского и Рузского муниципальных округов могут подать электронную заявку на временное отключение или восстановление подачи коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги», а также в разделе «Полезная информация» – «Услуги ЖКХ» – «Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение» на главной странице портала. Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней на платной основе в соответствии с прейскурантом ресурсоснабжающей организации. В течение трех рабочих дней после подачи заявления в личный кабинет регпортала поступит уведомление об оплате. Квитанцию об оплате необходимо также загрузить в личный кабинет.