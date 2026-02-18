Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье еще одну услугу в сфере тепловодоснабжения перевели в «цифру»

Теперь подать заявку на отключение или подключение подачи коммунальных ресурсов в объект недвижимости в Подмосковье можно онлайн. Новая услуга доступна на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители двух пилотных муниципальных округов получили еще одно цифровое решение для повседневных задач: теперь они могут онлайн подавать заявки на отключение и подключение тепло‑ и водоснабжения. Это уже восьмая оцифрованная услуга в рамках проекта по трансформации ресурсоснабжающих организаций. Для удобства пользователей все они размещены на одной странице регпортала», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Собственники жилых домов и нежилых зданий на территории Можайского и Рузского муниципальных округов могут подать электронную заявку на временное отключение или восстановление подачи коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» – «Коммунальные услуги», а также в разделе «Полезная информация» – «Услуги ЖКХ» – «Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение» на главной странице портала. Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица.

Услуга предоставляется в течение 10 рабочих дней на платной основе в соответствии с прейскурантом ресурсоснабжающей организации. В течение трех рабочих дней после подачи заявления в личный кабинет регпортала поступит уведомление об оплате. Квитанцию об оплате необходимо также загрузить в личный кабинет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

Россияне внезапно остались без обновлений Linux и Windows. Зацепило даже отечественные Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС»

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Выручка «Яндекса» за 2025 г. выросла на треть. Компания научилась использовать ИИ в рекламе

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

«Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще